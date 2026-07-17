Hyundai IONIQ 5 MY27: nuova gamma, più tecnologia e prezzi da 42.800 euro

Hyundai ha aperto i listini della nuova IONIQ 5 Model Year 2027, l’evoluzione di un modello importante per il costruttore sudcoreano. Basata sulla collaudata piattaforma E-GMP, questa vettura continua a rappresentare un riferimento tecnologico grazie alla sua architettura a 800 Volt, che permette ricariche ultrarapide ancora rare tra i marchi più gettonati. Con questo aggiornamento, Hyundai punta a rendere l’offerta più competitiva sul mercato italiano attraverso una nuova struttura di allestimenti — XTech, Business e XClass — che allinea la nomenclatura del crossover al resto della famiglia. Si parte da 42.800 euro.

L’estetica retro-futuristica

Il design della IONIQ 5 MY27 resta fedele ai tratti che l’hanno resa celebre: uno stile che prende ispirazione dal passato seppur guardando con forza il futuro. A livello di dimensioni la lunghezza resta quella di 4.655 mm, mentre il passo di 3.000 mm assicura un’abitabilità generosa, con uno spazio per le gambe anteriore di oltre un metro. La versatilità è confermata da un bagagliaio che varia da 520 a 1.580 litri, a cui si aggiunge il pratico vano anteriore (frunk) da 57 litri nelle versioni a trazione posteriore.

Dotazioni e sicurezza

Le novità più significative del MY27 riguardano l’arricchimento tecnologico di serie. Debutta il sistema In Cabin Camera (ICC), una telecamera interna che monitora l’attenzione del conducente, integrandosi con i sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense per garantire la massima sicurezza. Altra innovazione di rilievo è il Next Generation eCall con connettività 5G, che assicura trasmissioni dati più rapide e precise ai servizi di soccorso in caso di emergenza.

Sin dall’allestimento XTech, la dotazione è ricca: include cerchi da 19", fari Full LED, clima bi-zona, sedili anteriori riscaldabili e il sistema di navigazione con doppio display da 12,3". Le versioni superiori Business e XClass aggiungono contenuti premium come la pompa di calore, il portellone elettrico, l’Head-up display, il sistema audio BOSE a 8 canali e la Digital Key 2.0.

Motorizzazioni

La gamma IONIQ 5 MY27 offre diverse configurazioni di trazione e batteria per soddisfare ogni esigenza:

63 kWh RWD: con motore posteriore da 170 CV , è la versione d’accesso ideale anche per i neopatentati, offrendo un’autonomia di 440 km;

con motore posteriore da , è la versione d’accesso ideale anche per i neopatentati, offrendo un’autonomia di 84 kWh RWD: il motore sale a 228 CV , garantendo un’autonomia combinata WLTP che raggiunge i 570 km;

il motore sale a , garantendo un’autonomia combinata WLTP che raggiunge i 84 kWh AWD: la versione bimotore a trazione integrale esprime 325 CV, capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi con un’autonomia di 500-546 km a seconda dei cerchi.

Il vero punto di forza rimane la velocità di ricarica: grazie alla rete a 800 Volt, è possibile passare dal 10% all’80% di energia in soli 18 minuti utilizzando colonnine da 350 kW.

Listino prezzi

Il listino prezzi per il mercato italiano è studiato per massimizzare il valore del prodotto:

XTech: da 42.800 euro (63 kWh) o 46.900 euro (84 kWh);

da euro (63 kWh) o 46.900 euro (84 kWh); Business: da 50.200 euro (RWD) a 54.300 euro (AWD);

da euro (RWD) a 54.300 euro (AWD); XClass: l’eccellenza della gamma da 325 CV è proposta a 58.900 euro.

Tutti i modelli beneficiano della garanzia Hyundai di 5 anni a chilometri illimitati, con una protezione estesa a 8 anni o 160.000 km sulla batteria ad alta tensione.