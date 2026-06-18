GPL morto? Non per Hyundai: le novità di Kona, i20 e Bayon

I dati a ribasso del GPL, legati anche a un minor numero di proposte sul mercato globale, non ha scoraggiato il Gruppo Hyundai. Il GPL rimane centrale nelle logiche della Casa con sede a Seoul e un’ancora di salvezza per gli automobilisti che devono affrontare ogni giorno lunghi spostamenti.

Il GPL ora si attesta a 0,777 euro al litro, mentre il metano è calato a 1,561 euro/kg. Per questo motivo il “carburante rifugio” è ancora tra le logiche di mercato di Hyundai che ha deciso di rilanciare le motorizzazioni bifuel a GPL per i20, Bayon e Kona, vendute allo stesso prezzo delle equivalenti a benzina. Una scelta che attirerà i clienti che badano più alle spese che alle performance.

La strategia su i20 e Bayon

Partiamo dalla hatchback coreana che è commercializzata con la motorizzazione a GPL nel popolare allestimento Connectline, con un 1.0 T-GDi da 84 CV e un listino che parte da 22.250 euro. Di serie la i20 vanta i cerchi da 16", quadro strumenti digitale e infotainment da 10,25" con Apple CarPlay e Android Auto. Non manca anche un corposo pacchetto di sistemi ADAS, tra cui il sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti, il sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli, il sistema di mantenimento attivo al centro della corsia, il sistema di rilevamento della stanchezza del conducente, il sistema di riconoscimento dei limiti di velocità e l’avviso presenza passeggeri posteriori.

Il GPL per il B-SUV Bayon è previsto negli allestimenti XTech e Business, a un prezzo a partire da 23.200 euro. La tecnologia a bordo non manca con l’infotainment da 10,25" con Apple CarPlay e Android Auto wireless, quadro strumenti ibrido con display centrale da 4,2". La variante Business che parte 24.600 euro include una dotazione con cerchi di lega da 16", fari full LED, quadro strumenti da 10,25", illuminazione ambientale e calandra anteriore in nero lucido.

Proposta Kona

Gli allestimenti delle versioni a GPL del crossover Kona sono XTech e Business, con prezzi rispettivamente di 27.350 e 28.750 euro. Di serie per la XTech i cerchi da 16″, luci full LED, telecamera e sensori anteriori e posteriori, avviamento senza chiave, strumentazione digitale da 12″. La Business vanta i cerchi da 17″, il supporto lombare elettrico per il conducente, la piastra di ricarica wireless per smartphone, i retrovisori ripiegabili elettricamente e il sensore pioggia. Su questo modello il 1.0 T-GDi ha 110 CV.

Basta dare una occhiata ai finanziamenti di Hyundai per strappare offerte rilevanti. Le nuove motorizzazioni che sono disponibili in promozione sono le seguenti: