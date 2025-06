Xiaomi SU7 Ultra velocissima, infranto un nuovo record al Nürburgring

Xiaomi fa sul serio, oramai è chiaro e punta a diventare nel tempo una delle protagoniste del settore automotive. Dopo aver lanciato sul mercato la nuova Xiaomi YU7 ottenendo un immediato successo con ordini record fin dai primi minuti, il colosso dell’elettronica ha annunciato di aver ottenuto un nuovo incredibile record. Infatti, ha riportato al Nürburgring la sua Xiaomi SU7 Ultra Prototype che è stata in grado di migliorare di circa 24 secondi il tempo ottenuto alla fine di ottobre 2024. Il risultato? Il terzo miglior tempo in assoluto della pista tedesca con il cronometro che si è fermato a 6:22.091. Lo scorso anno, aveva ottenuto il tempo di 6:46.874. Per chi ancora non vuole prendere sul serio le auto cinesi, ecco un’altra prova che le aziende di questo Paese stanno correndo e puntano a diventare i nuovi punti di riferimento di questo mercato.

IL GIRO RECORD

Vale la pena di ricordare che la Xiaomi SU7 Ultra Prototype è un prototipo sebbene condivida buona parte della meccanica con la SU7 Ultra di serie. L’azienda cinese ha infatti portato entrambe le vetture più volte al Nürburgring dove ha ottenuto diversi giri record. Il modello di produzione, ad esempio, ha ottenuto alcune settimane fa un tempo di 7:04:957 sulla Nordschleife, giro record per i veicoli elettrici di serie. Un risultato da un certo punto di vista ancora più impressionante dato che ha fatto meglio della Porsche Taycan e della Rimac Nevera.

Adesso, la versione prototipo della berlina elettrica con alla guida il pilota David Pittard è stata nuovamente velocissima, riuscendo a fare meglio della Lotus Evija X che aveva ottenuto in passato un tempo di 6:24.04. La Xiaomi SU7 Ultra Prototype si è quindi assicurata il terzo posto assoluto nella classifica del Nürburgring Nordschleife. Forse il tempo può essere ulteriormente limitato ma non la posizione in classifica visto che per battere la Volkswagen ID.R bisognerebbe fare meglio di 6:05.33. Il record assoluto è invece lontanissimo: 5:19.546, ottenuto dalla Porsche 919 Hybrid EVO.

Xiaomi ha voluto festeggiare il nuovo giro record lanciando il pacchetto “Track Package” per la SU7 Ultra di produzione che include ammortizzatori coilover Bilstein EVO R, pastiglie freno ad alte prestazioni ENDLESS, pneumatici Pirelli P ZERO, un set aggiuntivo di pneumatici semi-slick Pirelli P ZERO TROFEO RS, cerchi forgiati a U da 21 pollici, passaruota posteriori in fibra di carbonio e tetto in fibra di carbonio. Il tutto al prezzo di 100.000 yuan, cioè a circa 11.950 euro.



Inoltre, è stata resa disponibile anche la serie speciale Xiaomi SU7 Ultra “Nürburgring Limited Edition”. Ne saranno realizzate solamente 10 unità e si caratterizza per i sedili in carbonio con cinture di sicurezza a 6 punti, roll-bar, Track Package, cofano e spoiler posteriore in fibra di carbonio ed altri elementi esclusivi. Il prezzo? 814.900 yuan, cioè circa 97.300 euro. Ricordiamo che la Xiaomi SU7 Ultra è equipaggiata con un powertrain dotato di 3 motori elettrici per una potenza di oltre 1.500 CV.