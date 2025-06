Tutti vogliono la Xiaomi YU7, debutto da record. 200 mila ordini in 3 minuti

Debutto record per la Xiaomi YU7. Nella giornata di ieri, il colosso dell’elettronica ha lanciato ufficialmente il suo nuovo SUV elettrico aprendo gli ordini e comunicando i prezzi ufficiali. La risposta dei clienti? La nuova Xiaomi YU7 ha ricevuto oltre 200.000 ordini in 3 minuti. Nel giro di un’ora gli ordini sono saliti a quota 289.000. Si tratta di un risultato straordinario che dimostra il grandissimo interesse da parte dei clienti verso questo nuovo SUV elettrico. Dopo il successo della berlina elettrica SU7, Xiaomi sembra avere fatto nuovamente centro con il suo secondo modello. Se pensiamo che il colosso dell’elettronica è sbarcato da poco nel settore automotive sembra quasi impossibile che sia riuscito ad ottenere un tale risultato.

XIAOMI YU7: VERSIONI E PREZZI

, CEO di Xiaomi, prevede che la domanda per la YU7SU7. I primi numeri sembrano dare ragione al numero uno dell’azienda cinese, con il SUV destinato sin da subito ad ottenere un risultato straordinario. L’obiettivo dichiarato è quello di superare la Tesla Model Y per rendere la nuova Xiaomi YU7 il punto di riferimento dei SUV elettrici Premium. Visti i primi numeri, questo obiettivo sembra che sarà molto semplice da raggiungere sempre che, ovviamente, Xiaomi riuscirà velocemente a portare a regime la produzione, consentendo di soddisfare il più rapidamente possibile i molti ordini dei clienti. Non rimane che attendere e scoprire come andrà. Vale la pena di notare che i più veloci ad ordinare il SUV elettrico non dovranno aspettare molto per mettere la YU7 nel garage di casa. Infatti, l’azienda ha già realizzato unper essere consegnate.

YU7 RWD : motore posteriore singolo da 235 kW, 528 Nm, 0–100 km/h in 5,88 secondi, velocità massima 240 km/h, batteria LFP da 96,3 kWh e autonomia 835 km

: motore posteriore singolo da 235 kW, 528 Nm, 0–100 km/h in 5,88 secondi, velocità massima 240 km/h, batteria LFP da 96,3 kWh e autonomia 835 km YU7 Pro AWD : doppio motore con potenza combinata di 365 kW, 690 Nm, 0–100 km/h in 4,27 secondi, velocità massima 240 km/h, batteria LFP da 96,3 kWh e autonomia 770 km

: doppio motore con potenza combinata di 365 kW, 690 Nm, 0–100 km/h in 4,27 secondi, velocità massima 240 km/h, batteria LFP da 96,3 kWh e autonomia 770 km YU7 Max AWD: doppio motore da 508 kW e 866 Nm, 0–100 km/h in 3,23 secondi, velocità massima 253 km/h, batteria NCM da 101,7 kWh e autonomia 760 km

Ricordiamo che il nuovo SUV elettrico è proposto in

I prezzi? Si parte 253.500 yuan per la versione RWD che al cambio sono circa 30.200 euro. Per la prenotazione, i clienti possono versare un acconto rimborsabile di 5.000 yuan (circa 600 euro).