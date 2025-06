Xiaomi YU7, l'obiettivo è superare le vendite della Tesla Model Y

Presto conosceremo gli ultimi dettagli della Xiaomi YU7 visto che a breve è atteso l’avvio della commercializzazione in anticipo sui tempi. A breve scopriremo anche le informazioni molto importanti sui prezzi che ancora non sono stati resi noti. Con quello modello, l’obiettivo del colosso dell’elettronica è molto chiaro. Il CEO di Xiaomi Lei Jun ha dichiarato che si è posto l’obiettivo di fare in modo che la nuova YU7 superi le vendite della Tesla Model Y, diventando il nuovo punto di riferimento per i SUV elettrici premium.

La Model Y è un best-seller globale e da anni guida il mercato dei veicoli elettrici. Molti di voi ci hanno chiesto se XiaomiYU7 riuscirà a superare le vendite della Model Y in Cina. Ci siamo prefissati questo obiettivo, con profondo rispetto per i risultati raggiunti dalla Model Y.

Le premesse per farcela ci sono tutte visto il successo della berlina elettrica Xiaomi SU7. Non servirà comunque attendere molto tempo per capire il gradimento del nuovo modello da parte delle clientela. Con l’ufficializzazione dei prezzi capiremo intanto l’esatto posizionamento del nuovo SUV elettrico.

IL SUCCESSO DI XIAOMI

LA NUOVA XIAOMI YU7

Dopo il sorprendente successo della Xiaomi SU7, c’è molta curiosità nello scopriredella nuova YU7. Tuttavia, quello che è stato ancora più sorprendente è lae adper accontentare le crescenti richieste dei clienti. Partire da zero ed entrare nel complesso settore automotive è davvero molto difficile anche quando sei un’azienda come Xiaomi. Non possiamo, al riguardo, non ricordare l’esempio di Apple che dopo anni di tentativi ha dovuto abbandonare il progetto di lanciare la sua auto elettrica.

YU7 RWD : motore posteriore singolo da 235 kW, 528 Nm, 0–100 km/h in 5,88 secondi e velocità massima 240 km/h.

: motore posteriore singolo da 235 kW, 528 Nm, 0–100 km/h in 5,88 secondi e velocità massima 240 km/h. YU7 Pro AWD : doppio motore con potenza combinata di 365 kW, 690 Nm, 0–100 km/h in 4,27 secondi e velocità massima 240 km/h.

: doppio motore con potenza combinata di 365 kW, 690 Nm, 0–100 km/h in 4,27 secondi e velocità massima 240 km/h. YU7 Max AWD: doppio motore da 508 kW e 866 Nm, 0–100 km/h in 3,23 secondi e velocità massima 253 km/h.

Xiaomi YU7. Il nuovo SUV elettrico sarà proposto in

Le configurazioni delle batterie e le stime dell’autonomia CLTC sono le seguenti: