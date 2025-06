Land Rover pensa ad una "baby" Defender elettrica

Discovery, Range Rover e Defender: un tempo erano semplicemente i nomi dei modelli Land Rover, ora tutti e tre sono stati trasformati in una sorta di sotto-marchi. Nei prossimi anni arriveranno diverse novità per la casa automobilistica inglese. La prima, già lo sappiamo, riguarda l’introduzione del primo modello modello elettrico. Si tratta della Range Rover elettrica. A quanto pare, nei programmi della Casa inglese c’è quello di allargare la famiglia della Defender con l’introduzione di un modello più piccolo che qualcuno ha già ribattezzato come la “baby” Defender.

SI CHIAMERÀ DEFENDER SPORT?

Non è la prima volta che si parla di tale modello ma, adesso, i colleghi di AutoWeek aggiungono alcuni dettagli alla ricostruzione di questo progetto. Oggi, la Defender è proposta nelle versioni 90, 110 e 130. L’idea sarebbe quella di voler sfruttare il successo della Defender proponendo una nuova versione dotata della sola motorizzazione elettrica, almeno all’inizio, e che potrebbe andare a chiamarsi Defender Sport. Con una lunghezza stimata attorno ai 4,5 metri, andrebbe a confrontarsi direttamente con modelli come la BMW iX1. Il nuovo modello della casa automobilistica inglese dovrebbe poggiare sulla piattaforma EMA (Electrified Modular Architecture) nata per le auto elettriche ma che può accogliere anche motorizzazioni endotermiche (ibride).



SOLO ELETTRICA?

La nuova piattaforma non è stata ovviamente sviluppata solo per questa Defender, ma finirà anche per essere utilizzata sulla nuova Range Rover Evoque.

Abbiamo visto che Land Rover ha rivisto il suo piano, per dare maggiore attenzione alle motorizzazioni Plug-in dato che il mercato delle elettriche non sta crescendo come previsto. Ecco perché secondo il rapporto, è possibile che la Defender Sport sia proposta inizialmente come un modello solo elettrico. In un secondo momento potrebbe poi arrivare una versione Plug-in che permetterà di ampliare le vendite. La “baby” Defender andrebbe a collocarsi tra la Discovery Sport e la Range Rover Evoque. Anzi, c’è pure la possibilità che possa andare indirettamente a sostituire la Discovery Sport che non è stata un successo commerciale. Un progetto sulla carta molto interessante. Non rimane che attendere novità.



[Fonte e render: AutoWeek]