Xiaomi YU7 è ufficiale: accelerazione da hypercar e autonomia di 835 km

Finalmente ci siamo, la nuova Xiaomi YU7 ha fatto il suo debutto ufficiale in Cina. Il SUV elettrico, il secondo modello elettrico del colosso dell’elettronica è arrivato e sulla carta ha la possibilità di fare meglio della berlina Xiaomi SU7 che è stata un successo sin dal momento del suo debutto. Fino a questo momento, sono state consegnate 258.000 unità della berlina elettrica. Per vedere la nuova YU7 su strada bisognerà attendere ancora alcuni mesi. Anche per i prezzi bisognerà aspettare. Infatti, saranno comunicati a luglio.

XIAOMI YOU7: ESTERNI ED INTERNI

Della nuova Xiaomi YU7 sappiamo già molte cose visto che l’azienda aveva già mostrato le foto del suo nuovo modello elettrico. Inoltre, grazie alle informazioni trapelate dal sito del MIIT già si conoscevano alcune specifiche tecniche del SUV. Xiaomi YU7 misura 4.999 mm lunghezza x 1.996 mm larghezza x 1.600 mm altezza, con un passo di 3.000 mm. Il bagagliaio dispone di una capacità di 678 litri che possono salire a 1.758 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. C’è anche un frunk da 141 litri. Sarà disponibile in nove colori esterni ed il peso varia tra 2.140 kg e 2.460 kg a seconda della configurazione. 5 i design a disposizione per i cerchi in lega, con dimensioni da 19 e 20 pollici. Il design lo conosciamo bene e in passato aveva fatto molto discutere visto che le forme ricordano sotto alcuni aspetti quelle della Ferrari Purosangue.



Passiamo all’abitacolo che sarà dotato di illuminazione ambientale e supporto UWB (Ultra Wideband) per l’accesso keyless, utilizzando lo smartphone come una sorta di chiave. L’abitacolo presenta sedili anteriori “zero gravity" in pelle Nappa e funzione massaggio a 10 punti. I passeggeri posteriori possono usufruire di sedili regolabili elettricamente fino a 135 gradi di inclinazione, per rilassarsi durante i viaggi e di un display da 6,68 pollici per il controllo di clima, musica e navigatore. Il cruscotto è dotato di un sistema “HyperVision" di cui avevamo già parlato in passato. Da quanto raccontato è composto da un sottile display di 1,1 metri ad altissima risoluzione collocato la plancia e il parabrezza che permettono di tenere sotto controllo dati di guida, contenuti multimediali, immagini degli angoli ciechi e widget personalizzabili. Al centro della plancia troviamo ovviamente un ampio display del sistema infotainment alimentato da un chip Snapdragon 8 Gen 3.

XIAOMI YU7: MOTORI, AUTONOMIA E PRESTAZIONI

Il nuovo SUV elettrico sarà proposto in 3 configurazioni differenti.

YU7 RWD : motore posteriore singolo da 235 kW, 528 Nm, 0–100 km/h in 5,88 secondi e velocità massima 240 km/h.

: motore posteriore singolo da 235 kW, 528 Nm, 0–100 km/h in 5,88 secondi e velocità massima 240 km/h. YU7 Pro AWD : doppio motore con potenza combinata di 365 kW, 690 Nm, 0–100 km/h in 4,27 secondi e velocità massima 240 km/h.

: doppio motore con potenza combinata di 365 kW, 690 Nm, 0–100 km/h in 4,27 secondi e velocità massima 240 km/h. YU7 Max AWD: doppio motore da 508 kW e 866 Nm, 0–100 km/h in 3,23 secondi e velocità massima 253 km/h.



Il modello top di gamma offre quindi prestazioni elevatissime, da vera hypercar. E l’autonomia? United Automotive Electronics (UAES) fornisce i propulsori, con la versione Max dotata di un motore anteriore da 220 kW e uno posteriore da 295 kW. Tutte le varianti sono basate su di una piattaforma con supporto ad un’architettura a 800 V e utilizzano motori V6s Plus. Xiaomi fa sapere che è possibile ricarica fino a 5,2 C. Le configurazioni delle batterie e le stime dell’autonomia CLTC sono le seguenti:

YU7 RWD : batteria LFP da 96,3 kWh, autonomia 835 km

: batteria LFP da 96,3 kWh, autonomia 835 km YU7 Pro AWD : batteria LFP da 96,3 kWh, autonomia 770 km

: batteria LFP da 96,3 kWh, autonomia 770 km YU7 Max AWD: batteria NCM da 101,7 kWh, autonomia 760 km

XIAOMI YU7: SICUREZZA

Xiaomi racconta che la struttura del veicolo include una gabbia di sicurezza integrata in acciaio ultra-resistente, un telaio anteriore in alluminio pressofuso 20 in 1 e una carrozzeria in acciaio e alluminio. Il pacco batteria presenta un guscio rinforzato con rivestimento antiproiettile. Xiaomi riferisce di aver condotto oltre 50 test di sicurezza. Di serie su tutte le varianti di YU7 sono presenti sensori Lidar e Nvidia Drive AGX Thor (700 TOPS), abbinati a un radar 4D mmWave e telecamere. L’auto utilizza il sistema di guida assistita sviluppato internamente da Xiaomi. Non rimane che attendere maggiori dettagli sull’inizio della commercializzazione del nuovo SUV elettrico.