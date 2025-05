Porsche 718 Cayman EV: nuove immagini scaldano i motori elettrici in vista del 2026

La transizione elettrica di Porsche entra nel vivo. I test sulla nuova Porsche 718 Cayman EV stanno accelerando, e questo non può che significare una cosa. Il debutto è sempre più vicino. Secondo indiscrezioni raccolte da Autocar, sarà prima la 718 Boxster EV, la versione cabrio, a togliere i veli, seguita poi sei mesi dopo dalla variante coupé, come da tradizione per la casa di Zuffenhausen. Tutto lascia pensare che la presentazione ufficiale della Boxster avverrà nei primi mesi del 2026. I muletti sono già stati avvistati in diverse sessioni di prova, e ora anche la Cayman è stata paparazzata durante intensi collaudi in pista, in particolare sul leggendario tracciato del Nürburgring Nordschleife.

Design familiare, ma con tocchi elettrici

Nuova piattaforma e batteria in posizione centrale

Dopo le già note foto spia raccolte nei mesi scorsi , ora le immagini continuano a rivelare un modello tutt’altro che camuffato, e già molto vicino alla versione definitiva. Le, con linee muscolose e dimensioni compatte. Tuttavia, alcuni dettagli svelano la nuova anima elettrica: fari ridisegnati, un cofano più spigoloso e prese d’aria maggiorate, forse per raffreddare meglio i freni e i due motori elettrici previsti. Il design sembra ispirarsi alla Taycan, suggerendo un lavoro accurato sull’aerodinamica.

La vera novità, però, è sotto pelle. Cayman e Boxster elettriche nasceranno su una piattaforma dedicata esclusivamente alle sportive a zero emissioni. “Vogliamo mantenere il vero feeling di una sportiva,” ha dichiarato, capo della ricerca e sviluppo Porsche. Ed è proprio per questo che la batteria non sarà collocata nel pavimento, come avviene in molte EV, ma dietro al sedile del conducente, per emulare la dinamica di una classica auto a motore centrale. Il risultato?e un bilanciamento ottimale. Nessun dato tecnico ufficiale per ora, ma voci di corridoio indicano che i motori verranno ereditati dalla Taycan. Si parla quindi di una potenza minima difino ad arrivare a versioni che potrebbero