Jeep Gladiator Dark Sky: edizione speciale tra versatilità urbana e vocazione off-road

Jeep amplia la gamma del suo pick-up con una nuova variante che punta a rafforzare l’identità del modello tra look distintivo, dotazioni e capacità fuoristrada. Si chiama Gladiator Dark Sky e va ad affiancare le altre edizioni speciali già presenti in gamma, offrendo una nuova opzione ai clienti che cercano una combinazione tra stile aggressivo e sostanza tecnica.

Basato sull’allestimento Sport S, il Gladiator Dark Sky introduce una serie di aggiornamenti estetici e funzionali. A colpo d’occhio si distingue per il cofano ispirato alla versione Mojave pensata per la guida su sabbia e deserto, vista la presenza della presa d’aria funzionale. Ci sono anche parafanghi in tinta con la carrozzeria, inserti paraurti nero lucido e grafiche scure specifiche. Per la prima volta su questo allestimento, i clienti possono anche optare per un tetto rigido verniciato, soluzione finora riservata a versioni più alte della gamma.

COME CAMBIA

Sul fronte tecnologico, il Dark Sky include un pacchetto di dotazioni di serie che ne potenzia il valore percepito, proposto negli Stati Uniti a un sovrapprezzo consigliato di 1.495 dollari rispetto alla base Sport S. Tra gli equipaggiamenti compresi ci sono il nuovo sistema di infotainment con schermo da 12,3 pollici e software Uconnect 5, oltre a una dotazione completa di assistenze attive alla guida. Presenti il cruise control adattivo e l’avviso di collisione frontale, a cui si aggiunge un volante in materiale soft-touch di alta qualità.



Oltre all’aggiornamento stilistico e tecnologico, il Gladiator Dark Sky mantiene le caratteristiche meccaniche che definiscono la vocazione multiuso del modello. La struttura a telaio separato e gli assali per impieghi gravosi, sia anteriori sia posteriori, consentono di affrontare senza difficoltà sia la guida in città sia le attività off-road più impegnative. L’altezza da terra, pari a 10 pollici (circa 25,4 cm), è abbinata a piastre di protezione per trasmissione e scatola di trasferimento, oltre alla disconnessione elettronica dell’assale anteriore, funzionalità utile nei percorsi più accidentati.

NON SOLO DESIGN

Dal punto di vista della capacità di carico e traino, il Gladiator si conferma ai vertici del segmento. La versione Dark Sky mantiene infatti le stesse credenziali della gamma: capacità di traino fino a 7.700 libbre (pari a circa 3.493 kg) e un carico utile massimo da 1.725 libbre (quasi 782 kg), il più alto tra i pick-up 4×4 della categoria. L’arrivo della Dark Sky non rappresenta solo un aggiornamento estetico, ma l’estensione di un’offerta pensata per intercettare nuove nicchie di mercato. Le ordinazioni del Gladiator Dark Sky sono già aperte sia in Nord America sia sul mercato italiano.