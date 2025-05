Onvo L90: il SUV elettrico popolare di Nio debutta con 605 km di autonomia

Con L90, Nio entra ufficialmente nel mercato di massa dei veicoli elettrici attraverso il suo nuovo marchio Onvo. Il modello, presentato in anteprima al Salone dell’Auto di Shanghai 2025, è un SUV a tre file che punta su efficienza, tecnologie condivise e una rete di infrastrutture capillare. Il debutto commerciale è previsto per il terzo trimestre del 2025, con un posizionamento al di sotto del Nio ES8 e un prezzo iniziale stimato sotto la soglia dei 400.000 yuan, pari a circa 55.000 dollari.

Il cuore tecnologico dell’L90 è una piattaforma elettrica ad alta tensione da 900 volt, abbinata a un pacco batterie da 85 kWh fornito di serie su tutte le versioni. Onvo ha diffuso i primi dati relativi all’efficienza energetica nel ciclo di omologazione cinese CLTC, noto per essere meno severo rispetto allo standard europeo WLTP. Secondo quanto riportato, la versione a trazione posteriore dell’L90 consuma 14,5 kWh ogni 100 km e raggiunge un’autonomia di 605 km, mentre la variante a trazione integrale registra un consumo di 15,4 kWh/100 km, per un’autonomia dichiarata di 570 km. Risultati che collocano il modello tra i più efficienti della sua categoria nella valutazione CLTC.



LA STESSA RETE

Il SUV adotta una struttura che punta chiaramente alla razionalizzazione produttiva: entrambe le versioni condividono lo stesso pacco batterie, un’architettura unificata che apre alla possibilità di sostituzione rapida degli accumulatori, coerente con il sistema di battery swap già sviluppato da Nio. A partire dal 15 maggio, infatti, i clienti Onvo potranno accedere a una rete di circa 2.000 stazioni per lo scambio automatico delle batterie, distribuite in tutta la Cina. A questo si aggiungono 2.438 colonnine di ricarica proprietarie e più di 57.000 punti di ricarica gestiti da operatori terzi.



MOTORE E TECNOLOGIA

L’attenzione all’efficienza si riflette anche nelle scelte progettuali legate alla riduzione del peso. Il peso complessivo del veicolo varia tra 2.250 e 2.385 kg in base alla configurazione, ma è stato ottenuto grazie a numerose ottimizzazioni: i cablaggi ad alta tensione sono stati alleggeriti del 50%, le pinze freno in alluminio del 19,6%, le barre stabilizzatrici cave del 24,3% e i cerchi aerodinamici da 20 pollici dell’11,3%. Anche i componenti integrati delle sospensioni e del telaio ausiliario hanno beneficiato di una riduzione del 21,8%. Secondo i dati diffusi, il coefficiente di leggerezza del veicolo è pari a 2,35.

Sotto al cofano, l’L90 adotta lo stesso motore elettrico dell’ammiraglia Nio ET9, abbinato a un modulo di potenza in carburo di silicio (SiC) da 1200 V, a conferma della volontà del marchio di non rinunciare alle tecnologie più avanzate nemmeno su un modello pensato per un pubblico più ampio. La versione a trazione integrale eroga una potenza complessiva di 440 kW, equivalenti a circa 598 cavalli. Al momento, non sono stati ancora resi noti dati precisi su prestazioni come l’accelerazione o la velocità massima.



Infine, per quanto riguarda l’abitacolo, l’, ma i dettagli su materiali, dotazioni e sistemi di infotainment devono ancora essere comunicati. Un’attesa che accompagna il debutto di un modello chiamato a democratizzare la mobilità elettrica di nuova generazione in Cina.