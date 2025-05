Xiaomi YU7, gli interni del SUV elettrico: c'è il nuovo HyperVision

Mancano davvero poche ore alla presentazione della nuova Xiaomi YU7 e per tenere alta l’attenzione, l’azienda cinese ha voluto condividere qualche ulteriore particolare, tra cui un video in cui fa vedere velocemente l’abitacolo del nuovo SUV elettrico.

Xiaomi YU7 si posiziona come un SUV di lusso ad alte prestazioni.

Così definisce l’azienda il suo secondo modello che andrà quindi ad affiancare la berlina elettrica Xiaomi SU7 che sin dal lancio è stata un grande successo. Sarà quindi interessante capire se la nuova YU7 riuscirà a bissare il successo della berlina o se riuscirà addirittura a fare meglio.

UN MERCATO COMPLESSO MA SI PUNTA AL SUCCESSO

Lei Jun, fondatore, presidente e CEO di Xiaomi, all’interno di un post su Weibo, ha riconosciuto che il mercato cinese dei SUV è molto competitivo e vede la presenza di molti protagonisti forti. Tuttavia, crede che la YU7 abbia un fascino insostituibile e unico. Il numero uno del colosso dell’elettronica ha poi aggiunto che il nuovo SUV riprenderà alcuni tratti del design della SU7, offrendo al contempo un abitacolo più ampio, un comfort di guida migliore e funzionalità avanzate aggiuntive pensate per l’uso quotidiano.

L’ABITACOLO

Sebbene i dettagli completi degli interni non siano stati divulgati, Lei Jun ha suggerito che il veicolo includerà funzionalità di connettività avanzate e supporto per l’ecosistema di Xiaomi. Venendo ai nuovi dettagli dell’abitacolo, la nuova Xiaomi YU7 offrirà una sorta di display panoramico sopra la plancia chiamato HyperVision. Non si tratta di uno schermo vero e proprio, ma di un head-up display panoramico che case automobilistiche come BMW stanno attualmente sviluppando per i loro modelli. L’adozione dell’HyperVision ha permesso a Xiaomi di rimuovere lo schermo classico della strumentazione digitale.

Ovviamente non manca un ampio display centrale per le funzioni di infotainment. Il video di Xiaomi va quindi a confermare quanto visto attraverso alcune passate foto spia da cui avevamo anche notato che l’abitacolo continuerà sempre a proporre quel classico ambiente minimalista che oggi va molto di moda. Il selettore della trasmissione è stato poi collocato sul piantone dello sterzo, mentre sul tunnel centrale troviamo due postazioni di ricarica wireless per gli smartphone. Contestualmente, Xiaomi ha condiviso anche nuove foto della YU7 nella colorazione Emerald Green.



XIAOMI YU7 IN BREVE

Xiaomi YU7 misura 4.999 mm di lunghezza, 1.996 mm di larghezza e 1.608 mm di altezza, con un passo di 3.000 mm. Da quanto emerso fino a questo momento, sarà offerta in due configurazioni di propulsione. Il modello base utilizza un singolo motore posteriore da 235 kW, mentre la versione più potente a doppio motore eroga una potenza combinata di 508 kW.



Secondo le specifiche disponibili, la variante a doppio motore raggiunge una velocità massima di 253 km/h. Saranno disponibili due pacchi batteria: uno con una capacità di 96,3 kWh e uno da 101,7 kWh.