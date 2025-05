Abarth, ritorno ai motori a benzina? Più che una possibilità...

Le 8 Abarth 695 Club Italia potrebbero non essere le ultime auto endotermiche della Casa dello Scorpione. Ieri scrivevamo di questa serie speciale che andava a chiudere un’epoca, visto che Abarth si sta concentrando sui modelli elettrici. Le vendite delle BEV non vanno però bene, lo sappiamo molto bene, e quindi si sta valutando un possibile ritorno all’endotermico. Questa novità che non farà che piacere agli estimatori del marchio Abarth, arriva da un’evento FIAT dedicato agli ibridi, lo stesso in cui il CEO FIAT Olivier Francois ha anticipato che entro l’anno arriverà una versione endotermica e con cambio manuale della Grande Panda. Sempre Olivier Francois rispondendo ad una domanda della stampa su di un possibile cambio di rotta di Abarth, ha risposto che, si, c’è effettivamente la possibilità.

MA CHE MOTORE?

Insomma, non si esclude un passo indietro ed un ritorno alle endotermiche. Il vero tema, però, come evidenziato dal numero uno di FIAT è che motore utilizzare. Il 4 cilindri turbo di 1,4 litri è stato dismesso e sarebbe comunque un problema adattarlo all’attuale gamma. Dunque, che motorizzazione potrebbe essere scelta? I modelli Abarth non sono mai stati delle supercar, quindi non è necessario che dispongano di potenze elevatissime, basti pensare che le 500 disponevano di un massimo di 180 CV, mentre il modello Abarth più potente si sempre, la 600e, raggiunge i 280 CV.

Visto quanto ha in casa Stellantis, la base di partenza potrebbe essere il solito motore Puretech 3 cilindri di 1,2 litri che è stato pure scelto come unità per la versione rally della nuova Lancia Ypsilon. In questa configurazione supera i 200 CV. Volendo adottare anche il sistema Mild Hybrid, potrebbe essere più facile agire sul motore elettrico per arrivare a disporre di un potenza di sistema interessante. Ovviamente si tratta solamente di ipotesi e quindi non si può fare altro che attendere novità direttamente da Abarth sul suo futuro.