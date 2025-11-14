Abarth 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026, solo 50 esemplari per l'Italia: ecco il prezzo

Abarth 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026 fa il suo debutto ufficiale. Si tratta di una versione speciale del crossover elettrico sportivo della Casa dello Scorpione che sarà realizzata in soli 50 esemplari, e solamente per l’Italia. Modello che nasce per celebrare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 di cui Stellantis è partner. Come abbiamo visto, per l’occasione Stellantis sta lanciando diversi modelli celebrativi dedicati a questo evento sportivo attraverso i suoi marchi. Questo nuovo modello si può già ordinare.

280 CV E DETTAGLI ESCLUSIVI

Abarth ha deciso di riproporre la sigla “Competizione" per questa serie speciale. Sigla utilizzata per indicare modelli particolarmente esclusivi “con una progettazione pensata da chi vive il motorsport che utilizza componenti derivate direttamente dalle competizioni“. Come si riconosce la nuova Abarth 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026? La vettura presenta una colorazione Shock Orange caratterizzata da tetto nero a contrasto e grafiche laterali dedicate. Inoltre, all’interno dell’abitacolo troviamo interni in Alcantara. La base è quella del modello più potente di Abarth 600e, la Scorpionissima, con motore elettrico da 280 CV e 345 Nm di coppia in grado di permettere alla vettura di raggiungere una velocità massima di 200 km/h. Per accelerare da 0 a 100 km/h servono invece 5,85 secondi.

Il motore elettrico è alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh in grado di consentire un’autonomia di 334 km secondo il ciclo WLTP. La dotazione di serie prevede, tra le altre cose, sensori di parcheggio a 360 gradi, Blind Spot Detection con Adaptiv Cruise Control e il portellone posteriore hands-free.

PREZZO

Quanti costa la nuova Abarth 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026? 46.250 euro.