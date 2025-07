Abarth 600e: solo 318 unità vendute nel 2025, un flop. Ritorno ai motori a benzina?

Abarth deve tornare al motore endotermico? I numeri di vendita dei modelli elettrici direbbero di si dato che non sono certamente esaltanti, anzi… L’ultima proposta della Casa dello Scorpione, l’Abarth 600e basata sulla FIAT 600 elettrica, sta vendendo molto poco. Nei primi 6 mesi dell’anno non si è andati oltre le 318 unità vendute, un dato che si commenta da solo. Flop? Poco ci manca.

LA PIÙ POTENTE ABARTH DI SEMPRE

RITORNO AI MOTORI A BENZINA?

Abarth 600e adotta sicuramente soluzioni raffinate e nella versione più performantetanto da essere la più potente Abarth di sempre. Le prestazioni sono sicuramente interessanti ma poco sfruttabili dato che l’autonomia WLTP supera di poco i 330 km. Questo significa che volendo divertirsi un po’, la percorrenza può calare drasticamente. Il tutto ad un prezzo non certamente contenuto dato che si partema si può arrivare a 48.950 euro per la top di gamma. Insomma, un modello costoso che non ha conquistato il cuore dei fan Abarth che cercano altro in una vettura della Casa dello Scorpione.

Pare che Stellantis se ne sia accorta visto che Abarth potrebbe tornare a proporre anche modelli tradizionali con motore endotermico. Verso la fine di maggio, infatti, il CEO di FIAT, Olivier Francois, aveva confermato la possibilità di un cambio di rotta per Abarth. Un passo indietro non è comunque escluso anche se c’è il problema del motore da poter utilizzare. I modelli Abarth non sono mai stati delle supercar, quindi non è necessario che dispongano di potenze elevatissime. Il vecchio 4 cilindri turbo di 1,4 litri è stato però dismesso e non può essere ripescato. In casa Stellantis c’è però il PureTech di 1,2 litri che è stato pure scelto come unità per la versione rally della nuova Lancia Ypsilon. In questa versione arriva ad erogare più di 200 CV. Con il sistema Muld Hybrid si potrebbe anche superare il problema delle normative sulle emissioni.



Le basse vendite non solo di Abarth 600e ma pure della 500e convinceranno Stellantis a cambiare la strategia della Casa dello Scorpione? Lo scopriremo probabilmente presto dato che si sta lavorando ad un nuovo piano industriale del Gruppo e sono in arrivo diverse novità.