Nuova FIAT 500 ibrida, ancora su strada per i test | Foto spia

A lei il compito di salvare l’impianto di Mirafiori. Parliamo della nuova FIAT 500 ibrida la cui produzione inizierà nel mese di novembre, con le primissime consegne attese entro la fine dell’anno. La casa automobilistica punta moltissimo su questo modello nato sulla piattaforma della FIAT 500 elettrica tanto da essere quasi indistinguibile ad una veloce occhiata dal modello a batteria. Il costruttore italiano sta lavorando velocemente per arrivare pronto al debutto commerciale della nuova city car e i test di sviluppo stanno andando avanti come testimoniano le ultime foto spia di Walter Vayr (Gabetz Spy Unit).

BERLINA, CABRIO E 3+1

I nuovi scatti spia sono una nuova occasione per dare un ulteriore sguardo da vicino alla nuova FIAT 500 ibrida. Il suo design lo conosciamo bene. L’esemplare delle foto spia presenta solo alcuni adesivi sula carrozzeria e un terminale di scarico posteriore provvisorio. Come si può vedere ancora una volta, lo stile è quello della 500 elettrica che nonostante sia sul mercato da diversi anni è ancora piacevole e moderno. Il modello ibrido si riconoscerà principalmente per una sottile prese d’aria aggiuntiva davanti, al di sotto del logo “500" e per il terminala di scarico posteriore. Anche l’abitacolo sarà del tutto simile al modello elettrico, quindi un bel passo avanti rispetto a quello attuale. L’unica vera novità è la presenza della leva del cambio dato che la 500 ibrida disporrà di una trasmissione manuale a 6 rapporti.



MOTORE MILD HYBRID

FIAT ha fatto sapere che similmente alla versione elettrica, anche la nuova 500 ibrida sarà proposta nelle. Il tutto, per accontentare le diverse esigenze della clientela.

Nessuna particolare sorpresa perché sotto al cofano FIAT ha scelto di dotare sempre il solito Mild Hybrid 3 cilindri di 1 litro di cilindrata in grado di arrivare ad erogare 70 CV e 92 Nm di coppia. Una scelta conservativa ma che permette di contenere i costi.

RILANCIO DI MIRAFIORI

Entro la fine dell’anno si punta a costruirne già almeno 5.000 e l’obiettivo annuale è quello di produrne 100.000 unità. Grazie a questo modello, quindi, sarà possibile rilanciare la fabbrica di Mirafiori oggi in forte difficoltà dato che si produce solo la 500 elettrica i cui numeri sono molto bassi.

PREZZO

Il completo listino della nuova FIAT 500 ibrida ancora non c’è. Al momento sappiamo solamente che si partirà da 17.000 euro.