La Suzuki Jimny si trasforma e diventa una Land Rover Defender e una Classe G

La Suzuki Jimny non ha certo bisogno di grandi presentazioni. Questo piccolo fuoristrada è una vera icona e ha saputo conquistare moltissimi appassionati. Sappiamo che purtroppo in Europa ci sta salutando a causa delle normative sulle emissioni ed oggi è disponibile solamente in versione omologata autocarro. Altrove, invece, la situazione è ben differente ed in Giappone è pure in vendita da un po’ di tempo la versione a 5 porte a passo “lungo" che ha ottenuto subito un boom di ordini. Proprio in Giappone la Jimny è da tempo utilizzata come base per versioni speciali realizzate da tuner locali. Prendiamo il caso di DAMD noto per aver reinterpretato la Jimny, “trasformandola" addirittura in una mini Land Rover Defender. Qualche anno fa, l’aveva persino rivisitata in chiave Lancia Delta Integrale… Adesso, l’azienda giapponese ha rivisto alcuni suoi kit che permettono di trasformare la versione a 5 porte del fuoristrada giapponese nella Land Rover Defender e nella Mercedes Classe G.

DA JIMNY A LAND ROVER DEFENDER

DA JIMNY A MERCEDES CLASSE G

L’ultima versione del bodykit in, soprannominata ““, è stata aggiornata per potersi adattare alla versione del Jimny a 5 porte ed è stata presentata con una colorazione verde scuro. Il kit aggiunge nuovi fari e indicatori di direzione nello stile del classico Defender, insieme a una griglia anteriore oscurata che sfoggia il familiare stemma ovale verde della casa automobilistica inglese. Per completare il look, DAMD ha realizzato una piastra paramotore speciale, nuovi paraurti anteriore e posteriore e parafanghi svasati. La Little D è inoltre dotata di paraspruzzi e può essere equipaggiata con cerchi dal nuovo design.

DA JIMNY A RENAULT 5

Poi c’è l’ultima versione della ““. Anche in questo caso è basata sulla Jimny a cinque porte e presenta paraurti anteriori e posteriori ispirati a quelli della, oltre a cerchi personalizzati, pedane laterali e dettagli delle portiere rivisitati. Una novità della gamma è la Little G Traditional, che presenta di serie un paraurti anteriore in acciaio con fendinebbia quadrati gialli. Dispone, inoltre, di luci posteriori ispirate ai modelli precedenti della Classe G e include pure nuovi paraspruzzi.

Tra i nuovi kit che permettono di trasformare la Suzuki Jimny. In questo caso, è però pensato per il fuoristrada nella variante a 3 porte. Il kit include fari anteriori quadrati come quelli di una vecchia Renault, una piccola griglia nera e un paraurti in acciaio nero con una piastra paramotore. Il tuner giapponese ha progettato anche nuovi specchietti retrovisori, ha aggiunto passaruota svasati e ha completato il look con un set di cerchi OZ Racing.