Tesla, questa è davvero la Model Y più "economica"?

La Tesla più accessibile, o Model Q come qualcuno la chiama oggi, è davvero solo un’altra Model Y come si è lasciato scappare Elon Musk pochi giorni fa durante la presentazione dei dati finanziari del secondo trimestre 2025? Lo scopriremo davvero tra qualche mese quando la vettura sarà ufficialmente lanciata. Tuttavia, c’è una novità perché i prototipi di quello che si potrebbe arrivare a definire più un allestimento “base” del SUV elettrico è stato visto da vicino e sono arrivati pure una serie di scatti spia. I prototipi erano ancora camuffati con teli per nascondere alcune importanti novità ma si è riusciti comunque ad osservare qualcosa di interessante.

UNA TESLA MODEL Y ESSEZIALE?

Se si deve abbassare il prezzo e renderla ancora più accessibile, una delle vie percorribili è quella di eliminare alcuni elementi non essenziali. Pare che questa sia la strada presa dalla casa automobilistica. Sembra innanzitutto che ci possano essere delle piccole differenze estetiche. Il frontale, in particolare, sembra che non disponga della striscia luminosa continua che attraversava la parte anteriore da lato a lato, in stile Cybertruck. Si azzarda addirittura ad ipotizzare che non ci siano i fari sdoppiati. Ci sarebbero anche alcune lievi differenze al posteriore. Si nota invece molto bene che l’auto non presenta il tetto panoramico in vetro.

Tesla Model Y short wheel base interior spotted

Changes appear to include:

– no glass roof

– no rear screen (not ideal for use as a robotaxi)

– no speaker / tweeter in A-pillar

– no coat hooks

– textile seat bolsters

– no parcel shelf

– significantly reduced rear leg room$TSLA https://t.co/ZJkZ8M44Zz pic.twitter.com/WJVeix6mmO — Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) July 26, 2025

Diverse novità anche per l’abitacolo che è stato semplificato. I sedili non dovrebbero presentare un sistema di ventilazione e secondo qualcuno pare che i cuscini della seduta possano essere in tessuto. L’auto sembra anche aver adottato un nuovo design della console centrale che appare più corta. Anche i pannelli delle portiere sono coperti, il che significa che Tesla potrebbe aver nascosto alcune modifiche aggiuntive, come la rimozione del sistema di illuminazione ambientale. Manca anche lo schermo posteriore e sembra che siano presenti meno speaker per l’impianto audio. Insomma, un modello molto più essenziale per poterlo offrire ad un costo inferiore. Più corta? Stesse dimensioni? C’è chi continua ad affermare che questa versione possa avere qualche cm in meno di passo.

LEAKED: $TSLA new affordable Model Y • Exterior •

🔹 Front bumper camera

🔹 No split headlights

🔹 No glass roof

🔹 No rear indirect light bar

🔹 Afterburner reflection panel replaced by painted body panel • Interior •

🔸 No cupholder cover

🔸 No storage in front of… pic.twitter.com/1A9IXXukHg — Luca Presti (@LVCAPRESTI) July 26, 2025

In ogni caso, quanto emerso è interessante e fa capire che è in arrivo un allestimento molto essenziale della Model Y. Quanto scoperto va ovviamente preso con le dovute cautele in attesa di saperne di più. Sarà solo per il mercato degli Stati Uniti o la vedremo anche in Europa e in Cina? Nei prossimi mesi sicuramente arriveranno maggiori informazioni.