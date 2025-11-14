FIAT 600, debutta la Sport Edizione Milano Cortina 2026: tutti i prezzi

FIAT ha annunciato il debutto della nuova 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026. Si tratta di una serie speciale in edizione limitata disponibile esclusivamente per il mercato italiano, nata per celebrare la partnership tra Stellantis con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Questo modello si caratterizza per alcuni dettagli dedicati che contribuiscono a dare alla 600 un look più sportiveggiante. Scopriamo le sue caratteristiche.

UN NUOVO COLORE E UN LOOK PIÙ SPORTIVEGGIANTE

Come si riconosce la nuova FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026? Per questa serie speciale, la casa automobilistica ha messo a disposizione la nuova tinta Verde Mediterraneo, disponibile anche in abbinamento con il tetto nero a contrasto, in alternativa alle altre 7 colorazioni esistenti. La dotazione di serie prevede anche cerchi in lega da 18 pollici con finitura dark. Inoltre, sono presenti dettagli neri su griglia, maniglie ed altri elementi della carrozzeria per contribuire a rendere il look della 600 più sportivo. Infine, c’è il badge Milano Cortina 2026, posizionato sul montante laterale, che identifica questa serie speciale.

Anche gli interni sono stati personalizzati. Troviamo rivestimenti total black e nuovi sedili sportivi. Nulla cambia invece a livello della meccanica.

MOTORI

Nuova FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 è ordinabile con la motorizzazione Hybrid 145. Abbiamo il solito 3 cilindri di 1,2 litri Puretech da 136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente un piccolo motore elettrico da 29 CV. Potenza totale di sistema pari a 145 CV. Sebbene questa edizione speciale sia stata presentata con questa motorizzazione, in realtà è disponibile anche con il Mild Hybrid da 110 CV e nella versione 100% elettrica da 156 CV.

PREZZI

Quanto costa la nuova FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026? Si parte dai 30.350 euro della Hybrid 110.

FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 Hybrid 110 – 30.350 euro

FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 Hybrid 145 – 31.350 euro

FISìAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 elettrica – 36.250 euro