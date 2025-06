Mercato auto Europa 2025, a maggio crescono elettriche ed ibride

Come sta andando il mercato auto in Europa? Secondo la fotografia scattata da ACEA, nel mese di maggio 2025 in Unione Europea ci sono state 926.582 immatricolazioni contro le 911.581 di maggio 2024. Parliamo quindi di una crescita dell’1,6%. Volendo includere Regno Unito e Paesi EFTA, si sale a 1.113.194 immatricolazioni contro le 1.092.323 dello stesso mese dello scorso anno. Significa quindi un incremento dell’1,9%.

Andando a vedere invece i dati da inizio anno, da gennaio a maggio 2025 in Unione Europa ci sono state 4.566.970 immatricolazioni contro le 4.594.302 del 2024. Dunque, una leggera flessione dello 0,6%. Andando ad includere sempre PaesI EFTA e Regno Unito, abbiamo 5.572.458 registrazioni contro le 5.567.714 del 2024. C’è stato quindi un leggero incremento dello 0,1%. In Unione Europea, la quota di mercato delle auto elettriche a maggio 2025 si è attestata al 15,4%. I modelli ibridi continuano a crescere in popolarità, mantenendosi come la tipologia di alimentazione più diffusa tra gli acquirenti. Entriamo più nei dettagli.

CRESCONO LE ELETTRICHE, BENE LE IBRIDE

A maggio 2025 crescono le vendite delle elettriche in Unione Europea con 142.776 immatricolazioni (+25%). Si sale a 193.493 unità considerando anche Regno Unito e Paesi EFTA (+27,2%). Nei primi cinque mesi del 2025 , le vendite di nuove BEV hanno raggiunto le 701.089 unità (+26,1%), conquistando il 15,4% della quota di mercato totale dell’UE. Tre dei quattro mercati più grandi dell’UE, che rappresentano il 62% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche, hanno registrato incrementi: Germania (+43,2%), Belgio (+26,7%) e Paesi Bassi (+6,7%). In contrasto con la Francia, che ha registrato un calo del 7,1%. Includendo Regno Unito e Paesi EFTA, le vendite delle BEV tra gennaio e maggio 2025 hanno raggiunto quota 951.653 (+27,8%).



IN CALO BENZINA E DIESEL

Passiamo allecon 87,301 unità maggio 2025 (+46,9%), 108.147 con Regno Unito e Paesi EFTA (+46,1%). Le immatricolazioni di auto ibride plug-in nei primi 5 mesi dell’anno hanno raggiunto le 375.182 unità (+15%). Questo risultato è stato trainato dall’aumento dei volumi in mercati chiave come Germania (+52,8%) e Spagna (+66,6%). Di conseguenza, le auto ibride plug-in rappresentano ora l’8,2% delle immatricolazioni totali nell’UE, in aumento rispetto al 7,1% di maggio 2024. Da gennaio a maggio 2025 si raggiunge quota 473.033 (+17,6%) includendo anche Paesi EFTA e Regno Unito.Veniamo alleche continuano a crescere e a guadagnare quote di mercato. I dati di maggio 2025 raccontano di 315.597 immatricolazioni in UE (+16%) e 379.150 includendo anche Regno Unito e Paesi EFTA (+14,2%). Nel cumulato dei primi 5 mesi, in UE le auto ibride hanno raggiunto quota 1.601.090 unità (+19,8%), trainate dalla crescita nei quattro mercati principali: Francia (+38,3%), Spagna (+34,9%), Italia (+13,8%) e Germania (+12,1%). I modelli ibridi rappresentano ora il 35,1% della quota di mercato totale dell’UE. Con Regno Unito e Paesi EFTA le immatricolazioni nel periodo salgono a quota 1.967.089 unità (+18,6%).

Passiamo alle motorizzazioni tradizionali. Per quanto riguarda le auto a benzina ci sono state 263.953 immatricolazioni a maggio 2025 in UE (-18,6%). Includendo sempre Regno Unito e Paesi EFTA abbiamo 310.018 registrazioni (-19,5%). Nel cumulato, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 20,2% in UE (1.305.525 immatricolazioni), con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato il calo più significativo, con un crollo delle immatricolazioni del 34,3%, seguita da Germania (-26,1%), Italia (-15,4%) e Spagna (-13,3%). Con Regno Unito e Paesi EFTA abbiamo 1.566.579 registrazioni pari ad una flessione del 21,1%.

In calo anche le auto diesel con appena 85.698 immatricolazioni in UE maggio 2025 (-27,6%). Con Regno Unito e Paesi EFTA 91.129 unità (-27,6%). Nel cumulato dei primi 5 mesi dell’anno, il mercato delle auto diesel è diminuito del 26,6% (433.462 unità), con una quota del 9,5%. Includendo sempre Regno Unito e Paesi EFTA si raggiunge quota 463.475 (-26,2%).

GRUPPI AUTO

Veniamo, adesso, ai risultati dei principali Gruppi automobilistici a livello dell’Unione Europea. Il Gruppo Volkswagen ha chiuso con un +14,8% (Volkswagen +3,5%; Skoda +16,9%; Audi -2,2%; Seat -21,6%; Cupra +31,1%; Porsche -7,8%). A seguire Stellantis con un -5,2% (Peugeot +4,8%; Fiat -13%; Opel -14,2%; Citroen +1,4%; Jeep -5,1%; DS -7,7%; Alfa Romeo +25,8%; Lancia/Chrysler -80,2%) e il Gruppo Renault con una crescita del 4% (Renault -4,4%; Dacia +15,5%; Alpine +87,2%).