Ford Ranger Plug-In Hybrid, il pickup diventa ancora più versatile. Ecco quanto costa

Ford Ranger Plug-In Hybrid è finalmente disponibile in Italia e contestualmente la casa automobilistica ha comunicato i dettagli sui prezzi. Per il pickup più venduto in Europa si tratta di una novità molto importante visto che offre sempre tutte le caratteristiche che lo hanno reso un successo con in più una motorizzazione Plug-in che permette una guida ad emissioni zero, costi di gestione ridotti e le stesse prestazioni in off-road delle altre versioni del pickup. Il tutto con in più alcune funzionalità inedite come il Pro Power Onboard che permette di utilizzare l’energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni (da 2,3 o da 6,9 kW di potenza). Si tratta di una soluzione interessante soprattutto in ambito lavorativo.

TECNOLOGIA PLUG-IN

Ford Ranger Plug-In Hybrid è disponibile, nonché nelle. Parlando della meccanica, il powertrain combina il motore a benzinae lacon unda 75 kW e una(utilizzabili). Complessivamente, a disposizione ci sono. In elettrico, sarà possibile. Durante la guida, è possibile scegliere quando e come utilizzare la potenza della batteria con le modalità Auto EV, EV Now, EV Later o EV Charge.La coppia raggiunta con il motore elettrico e il freno motore aggiuntivo aiutano anche a ottimizzare le prestazioni off-raod e a rendere più facile affrontare condizioni impegnative come terreni rocciosi e pendenze più ripide. Ford dichiara una capacità di traino di 3.500 kg. Ildella Ranger ibrida Plug-in distribuisce automaticamente la coppia a tutte e quattro le ruote per affrontare i terreni più difficili o per adattarsi a situazioni di guida particolari – supportato da un riduttore a doppia gamma e da un blocco del differenziale posteriore. E’ possibile scegliere tra le modalità Normal, Eco, Sport, Slippery (scivoloso), Tow/Haul (traino/trasporto), Mud/Ruts (fango/solchi) e Sand (sabbia), mentre la Ranger PHEV regolerà la distribuzione della coppia alle ruote per ottenere le migliori prestazioni.

I longheroni del telaio posteriore sono stati riprogettati per alloggiare la batteria, ottimizzando al tempo stesso la funzionalità del cassone e le prestazioni di guida. Anche il setup delle sospensioni è stato rivisto rispetto a quello del modello diesel per garantire un comfort ottimale e prestazioni sicure su sia strada e sia off-road, tenendo conto del telaio e della distribuzione dei pesi specifici della Ranger PHEV.

Ford Ranger Plug-In Hybrid presenta una doppia cabina cinque posti e un cassone versatile e resistente progettato per ospitare un euro pallet tra i passaruota. Un portellone Easy Lift standard e una luce nel cassone sono disponibili per facilitare l’accesso al carico.

PREZZI

L’allestimento Wildtrak aggiunge dettagli interni ed esterni esclusivi, sedili anteriori e volante riscaldabili e un’illuminazione a 360 gradi per una migliore visibilità intorno al pickup quando si lavora. Anche l’allestimento di lancio Stormtrak presenta uno stile e materiali unici, oltre a un sistema audio B&O con 10 altoparlanti, fari Matrix LED, Pro Power Onboard da 2,3 kW e l’innovativo Adjustable Sports Bar per il cassone. Quanto costa la nuova Ford Ranger Plug-In Hybrid? Si parte daper la versione XLT, per salire aper l’allestimento Wildtrak. La versione top di gamma Stormtrak arriva a costare