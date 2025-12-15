Mobilize Duo addio, Renault cancella il quadriciclo elettrico

La Renault Twizy ha avuto un discreto successo e ha contribuito a far apprezzare i quadricicli elettrici che oggi piacciono e hanno un buon mercato. La casa automobilistica francese ha poi provato a bissare questo successo lanciando la nuova Mobilize Duo di cui abbiamo parlato diverse volte, una microcar offerta sia con omologazione quadriciclo leggero per poter essere guidata dai 14 anni e sia in versione quadriciclo pesante. La commercializzazione è partita da meno di un anno e si è già conclusa. Già perché il Gruppo Renault ha deciso di cessare la produzione come parte di un piano di ristrutturazione che vedrà cessare le attività del marchio Mobilize. Piano di cui abbiamo parlato proprio alcuni giorni fa.

ADDIO ALLA MOBILIZE DUO

Il marchio Mobilize era stato creato nel 2021 per consentire al Gruppo Renault, nell’ambito di Mobilize Beyond Automotive, di diversificarsi cogliendo opportunità che permettessero di andare oltre la produzione automobilistica. Tuttavia, come ha sottolineato Fabrice Cambolive, il CEO del Gruppo francese, le attività sviluppate da Mobilize Beyond Automotive sono state sospese perché le prospettive di redditività finanziaria erano ridotte oppure perché le sinergie con le attività core del Gruppo erano limitate. Dunque, tra le altre cose, addio al car sharing Zity a Milano e soprattutto, addio al quadriciclo elettrico Mobilize Duo.

PICCOLA, AGILE MA COSTOSA

Mobilize Duo è ancora presente sul configuratore Renault nelle sue due versioni: Duo 45 Neo e Duo 80 EVO. La prima è omologata come quadriciclo leggero e può essere guidata dai 14 anni (patente AM). Tra le sue principali caratteristiche tecniche, un motore da 6 kW (8 CV) alimentato da una batteria con una capacità di 10,3 kWh che permette una percorrenza di 161 km. La velocità massima raggiunge i 45 km/h. La seconda, invece, è omologata come un quadriciclo pesante e quindi guidabile dai 16 anni se in possesso della patente B1 e dai 18 anni con patente B. La potenza del motore sale a 7 kW (10 CV) ed è alimentato sempre da una batteria da 10,3 kWh. Autonomia di 160 km, mentre la velocità massima raggiunge gli 80 km/h.

Una microcar molto compatta, lunga appena 2,43 metri, ideale per potersi muoversi agilmente nei sempre più caotici centri delle grandi città. Tuttavia, era anche particolarmente costosa dato che i prezzi partono dai 9.990 euro della Duo 45 Neo. Per la Duo 80 Evo si sale a 12.500 euro. Stop anche per la versione dedicata al trasporto merci, Bento.