Renault riorganizza le attività Mobilize
Il Gruppo Renault accelera sull'elettrico: integrate soluzioni di ricarica nelle proprie attività commerciali
Il Gruppo Renault segna un nuovo importante passo nella sua strategia di elettrificazione integrando soluzioni di ricarica elettrica direttamente nelle proprie attività commerciali, tutto sotto il controllo e la responsabilità di Fabrice Cambolive, Chief Growth Officier del Gruppo Renault.
Questa decisione si propone come soluzione per semplificare l’esperienza dei clienti “electric drivers" e a migliorarne la gestione direttamente all’interno del Gruppo, riunendo le diverse componenti.
In precedenza, i servizi energetici erano stati sviluppati da Mobilize Beyond Automotive e consentono ai conducenti di veicoli elettrici di ricaricare a casa o al lavoro, oppure su strada. Si tratta di soluzioni che migliorano l’esperienza del cliente e rendono l’utilizzo del veicolo molto più accessibile, riducendo i costi della ricarica, anche grazie ad offerte commerciali come la ricarica bidirezionale (V2G).
Alcuni tra i risultati ottenuti dai servizi di ricarica elettrica hanno già dato grandi soddisfazioni al Gruppo:
- Grazie a Charge Pass, i clienti possono accedere ad oltre un milione di punti di ricarica in Europa a tariffe agevolate. Si tratta di un servizio che conta ad oggi quasi 90.000 utenti.
- La rete Mobilize Fast Charge di stazioni di ricarica ultra-rapida comprende oltre 60 installazioni in Francia, con l’obiettivo 100 entro la fine del 2026, e più di 100 in Italia (Free to X).
- Nel 2024 è stata lanciata la prima offerta commerciale di ricarica bidirezionale (V2G) per clienti privati, andando a posizionare il Gruppo Renault come pioniere di questa tecnologia.
Il brand Mobilize è stato creato nel 2021 per consentire al Gruppo Renault, di differenziarsi da altri cogliendo opportunità oltre la produzione automobilistica. Ha agito come incubatore e catalizzatore dell’innovazione, consolidando le competenze del Gruppo in nuovi settori, individuando e sviluppando opportunità ad alto potenziale e dismettendo le iniziative meno strategiche.
Alcune attività di Mobilize Beyond Automotive vengono chiuse per la limitata redditività o la scarsa coerenza strategica, tra cui il quadriciclo elettrico Duo e il car-sharing Zity a Milano, mentre le operazioni di Zity a Madrid saranno progressivamente dismesse. Mobilize Beyond Automotive cessa di essere un’entità autonoma; il marchio Mobilize resta attivo per Mobilize Financial Services e sarà valutato per le altre offerte nei prossimi mesi.