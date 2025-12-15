Tesla Model 3 e Model Y: sono migliori con le batterie Panasonic

Chi conosce bene Tesla sa che quando si parla di batterie, la casa automobilistica non fornisce molte informazioni. Ufficialmente non sappiamo la capacità degli accumulatori perché Tesla si limita a fornire l’autonomia delle sue vetture, oltre alle sole prestazioni come velocità massima e accelerazione. Sappiamo, però, che l’azienda di Elon Musk utilizza diversi fornitori per le sue vetture e quindi gli stessi modelli, a seconda di dove sono prodotti, posso disporre in realtà di batterie di produttori differenti. Un dettaglio non da poco, soprattutto alla luce di quanto raccontato da EV Clinic, una società croata, specializzata in veicoli elettrici. A quanto pare, ha confrontato la qualità di diversi pacchi batteria utilizzati nei veicoli Tesla, riscontrando differenze significative.

MEGLIO LE BATTERIE PANASONIC DI QUELLE LG?

In un lungo articolo su X (ex Twitter), l’azienda spiega di aver rilevato che le batterie NCM811 di LG Energy Solution prodotte a Nanchino, in Cina, per le Tesla Model 3/Y presentano una percentuale di guasto più alta e una durata significativamente inferiore rispetto alle batterie Panasonic prodotte invece negli USA. Secondo i dati raccolti, un pacco batterie LG ha verosimilmente una vita utile di 250.000 km, contro i 400.000 km di una batteria Panasonic. Si tratta di una differenza davvero importante.

Media hype around “Made in China” battery systems being the “best” has never been confirmed in real-world practice. We are raising serious concerns about Tesla Model 3/Y LG NCM811 battery packs (LGES Nanjing), which show extremely high failure rates and a noticeably shorter… pic.twitter.com/PHi83UCixl — EV Clinic (@evclinic) November 29, 2025

DEGRADO MAGGIORE SULLE BATTERIE LG

Pendendo a riferimento i dati sulle richieste di intervento ricevute, in oltre il 90% dei casi, la riparazione a livello di cella non è possibile sui pacchi batteria LG. Il degrado delle celle nei moduli interessati è ben oltre qualsiasi possibilità di ripristino. Il problema è raramente causato da una singola cella difettosa: la maggior parte dei moduli difettosi contiene più celle con una resistenza interna estremamente elevata. Anche sostituendo le celle difettose con celle usate e compatibili, le celle rimanenti del modulo spesso si guastavano a cascata. Una situazione che quindi rendeva la riparazione delle batterie antieconomico, in quanto queste problematiche indicavano che il pacco batteria era oramai prossimo al suo fine vita.

Panasonic può presentare guasti a una singola cella a 250.000 km, e sono riparabili, mentre LG ha guasti a più celle che non conviene riparare. Uno scenario che ha portato EV Clinic a mettere in dubbio la qualità della batterie prodotte in Cina.