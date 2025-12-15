Hyundai Elexio, questo SUV elettrico costa poco e sta per uscire dalla Cina

Hyundai Elexio è un SUV elettrico che la casa automobilistica coreana ha lanciato in Cina grazie alla joint venture con BAIC. Basato sulla piattaforma E-GMP già utilizzata per modelli come la IONIQ 5, è proposto sul mercato cinese con prezzi a partire da 119.800 yuan e cioè circa 14.500 euro al cambio attuale. Questo modello doveva rimanere un’esclusiva per il mercato cinese e invece pare che non sarà così. Infatti, presto sarà lanciato anche in Australia e a questo punto non si possono escludere anche altri mercati come la Nuova Zelanda. Non dovrebbe diventare un modello globale e quindi difficilmente lo vedremo in Europa. In ogni caso, ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi. Cosa offre la nuova Hyundai Elexio?

LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SUV ELETTRICO

Hyundai Elexio misura 4.615 mm lunghezza x 1.875 mm larghezza x 1.675 mm altezza, con un passo di 2.750 mm. Il SUV elettrico è proposto con diverse opzioni di motorizzazioni, anche con doppio motore e la trazione integrale. Il modello con singolo motore può contare su 160 kW, mentre quello dual motor dispone di 233 kW. Hyundai Elexio si può scegliere con batterie LFP (litio-ferro-fosfato) da 64,2 kWh, 64,2 kWh e 88,1 kWh per un’autonomia che nel modello più efficiente può raggiungere i 722 km ma secondo il ciclo cinese CLTC.

All’interno, l’abitacolo è dotato di un ampio pannello da 27 pollici con risoluzione 4K al cui interno troviamo i display della strumentazione e del sistema infotainment alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon SA8295P. Non manca nemmeno un tetto panoramico in vetro che permette di esaltare la sensazione di spazio all’interno dell’abitacolo. In Cina, la nuova Hyundai Elexio è proposta negli allestimenti Fun, Smart e Tech. Presto, dunque, questo SUV sbarcherà anche in Australia. Sarà quindi interessante capire in quali altri mercati sarà proposto in futuro.