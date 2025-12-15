Cerca

Telepass, l'offerta di Natale è realtà: 12 mesi a canone zero e rimborso del 50% sul pedaggio

Telepass, l'offerta di Natale è realtà: 12 mesi a canone zero e rimborso del 50% sul pedaggio
Vai ai commenti
Federico Pisanu
Federico Pisanu
Pubblicato il 15 dic 2025

Tra le offerte di Natale più interessanti per gli automobilisti segnaliamo quella di Telepass, grazie alla quale è possibile beneficiare di 12 mesi a canone zero del pacchetto Telepass Sempre, l’abbonamento che include sia il dispositivo per il telepedaggio che i servizi di mobilità. La promozione offre anche il 50% di cashback sul pedaggio, inserendo il codice 50PED in app al momento della sottoscrizione. A questo proposito, ricordiamo che il download dell’applicazione è gratuito e disponibile sia su smartphone Android che su iPhone.

Pagina download app Telepass

ingrandisci immagine

Come funziona l’offerta natalizia di Telepass

Il primo regalo della nuova offerta Telepass riguarda il canone gratuito di Telepass Sempre per un anno. Al termine poi dei dodici mesi, il canone del pacchetto passa a 3,90 euro al mese.

L’altro vantaggio è il 50% di rimborso sul pedaggio. Come accennato qui sopra, per ottenerlo occorre inserire il codice promozionale 50PED in app al momento della sottoscrizione dell’offerta direttamente tramite l’applicazione ufficiale. Telepass riconosce fino a 5 euro di cashback mensile per un totale di 30 euro, per i transiti effettuati dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026.

Tra le altre cose, non sono previsti costi di attivazione. L’offerta è valida fino all’11 gennaio 2026 per i nuovi clienti, cioè per tutti gli automobilisti che fino ad oggi non hanno mai sottoscritto Telepass Sempre.

Sempre a proposito del pacchetto in offerta, ricordiamo in breve quali sono i principali servizi di mobilità a cui è possibile accedere:

  • Strisce blu: per pagare e gestire le soste si può utilizzare unicamente l’app, senza il bisogno né di tagliandi né di parchimetri
  • Parcheggi convenzionati: è possibile accedere a determinati parcheggi pagando direttamente con il dispositivo Telepass
  • Bollo: l’applicazione consente di ricevere un promemoria per la scadenza del bollo ed eventualmente di pagarlo con un tap

Per attivare l’offerta è sufficiente scaricare l’app Telepass.

Pagina download app Telepass

Crediti immagine di copertina: Freepik

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
10
Polestar, gli incentivi continuano fino alla fine dell'anno: maxi sconti fino a 12.000 euro
Offerte e Promozioni
Vacanze sulla neve: ecco il supporto ideale per trasportare sci e snowboard in auto
Offerte e Promozioni
Proteggi i sedili della tua auto con questi set in pelle sintetica oggi in offerta
Offerte e Promozioni
Offerta Dacia Bigster GPL, con finanziamento da 180 euro al mese
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.