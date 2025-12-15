Telepass, l'offerta di Natale è realtà: 12 mesi a canone zero e rimborso del 50% sul pedaggio

Tra le offerte di Natale più interessanti per gli automobilisti segnaliamo quella di Telepass, grazie alla quale è possibile beneficiare di 12 mesi a canone zero del pacchetto Telepass Sempre, l’abbonamento che include sia il dispositivo per il telepedaggio che i servizi di mobilità. La promozione offre anche il 50% di cashback sul pedaggio, inserendo il codice 50PED in app al momento della sottoscrizione. A questo proposito, ricordiamo che il download dell’applicazione è gratuito e disponibile sia su smartphone Android che su iPhone.

Come funziona l’offerta natalizia di Telepass

Il primo regalo della nuova offerta Telepass riguarda il canone gratuito di Telepass Sempre per un anno. Al termine poi dei dodici mesi, il canone del pacchetto passa a 3,90 euro al mese.

L’altro vantaggio è il 50% di rimborso sul pedaggio. Come accennato qui sopra, per ottenerlo occorre inserire il codice promozionale 50PED in app al momento della sottoscrizione dell’offerta direttamente tramite l’applicazione ufficiale. Telepass riconosce fino a 5 euro di cashback mensile per un totale di 30 euro, per i transiti effettuati dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026.

Tra le altre cose, non sono previsti costi di attivazione. L’offerta è valida fino all’11 gennaio 2026 per i nuovi clienti, cioè per tutti gli automobilisti che fino ad oggi non hanno mai sottoscritto Telepass Sempre.

Sempre a proposito del pacchetto in offerta, ricordiamo in breve quali sono i principali servizi di mobilità a cui è possibile accedere:

Strisce blu : per pagare e gestire le soste si può utilizzare unicamente l’app, senza il bisogno né di tagliandi né di parchimetri

: per pagare e gestire le soste si può utilizzare unicamente l’app, senza il bisogno né di tagliandi né di parchimetri Parcheggi convenzionati : è possibile accedere a determinati parcheggi pagando direttamente con il dispositivo Telepass

: è possibile accedere a determinati parcheggi pagando direttamente con il dispositivo Telepass Bollo: l’applicazione consente di ricevere un promemoria per la scadenza del bollo ed eventualmente di pagarlo con un tap

Per attivare l’offerta è sufficiente scaricare l’app Telepass.

Crediti immagine di copertina: Freepik