Ora 5, il nuovo crossover di Great Wall Motor sta arrivando in Italia: ecco come sarà

Great Wall Motor vuole accelerare la sua strategia per l’Europa e nel 2026 offrirà non solo più modelli, perché entrerà pure in nuovi mercati. Il prossimo anno arriverà ufficialmente anche in Italia con prodotti e rete commerciale. Tra le novità che debutteranno anche nel nostro Paese spicca ORA 5, un crossover lungo circa 4,5 metri. Proprio questo modello è stato intercettato in Europa durante una sessione di test su strada in previsione del suo prossimo debutto. Dunque, Great Wall Motor farà uscire dalla Cina il suo crossover per proporlo nei mercati del Vecchio Continente dove è presente o dove entrerà presto, come in Italia.

UN NUOVO CROSSOVER PER L’EUROPA, ECCO COSA SAPPIAMO

Il muletto intercettato durante i test su strada appare ancora camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria. Tuttavia, le forme sono ben evidenti e ricordano quelle della più piccola Ora 3, precedentemente nota come Funky Cat in Europa, Good Cat in Cina e GWM Ora in Australia. In ogni caso, in Cina questo modello ha già fatto il suo debutto e quindi il design non è un mistero sebbene è possibile che per il mercato Europeo arrivino alcuni piccoli ritocchi.

Ora 5 misura 4.471 mm di lunghezza, 1.833 mm di larghezza e 1.641 mm di altezza, con un passo di 2.720 mm. Il crossover andrà ad inserirsi nel combattuto segmento C di mercato dove troverà molti rivali. Questo crossover nasce con una filosofia multienergia per poter essere proposto con motorizzazioni a benzina, ibride e elettriche. Per il momento sappiamo che il modello elettrico disporrà di un motore da 150 kW (204 CV) alimentato da batterie LFP che secondo quanto riporta la stampa cinese dovrebbero avere una capacità di 63,87 kWh e 83,49 kWh, con un’autonomia CLTC rispettivamente di 555 km e 705 km. Delle specifiche tecniche per il mercato europeo ne sapremo ovviamente di più nel corso dei prossimi mesi dato che il debutto è atteso nel 2026.

Per quanto riguarda l’abitacolo, le foto spia non lo mostrano ma grazie al debutto in Cina sappiamo già come saranno gli interni della nuova Ora 5. Stile minimalista come vuole la moda oggi e ovviamente tanta tecnologia. Dietro al volante a due razze troviamo la strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia c’è l’ampio display del sistema infotainment dotato del sistema operativo Coffee OS. Non mancheranno il pad per la ricarica wireless, un sistema d’illuminazione ambientale e un ampio tetto panoramico che permetterà di esaltare la sensazione di spazio a bordo. Non rimane che attendere novità sul suo debutto.