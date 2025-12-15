Audi GT50, il concept che celebra i 50 anni del motore a cinque cilindri Audi

Audi ha svelato un nuovo concept che a guardarlo non ha molto di futuristico. Anzi. Sembra arrivare direttamente dalla fine degli Ottanta. Si chiama GT50 ed è una reinterpretazione in chiave estrema della RS3, progettata e realizzata dagli apprendisti del centro formazione di Neckarsulm. Non si tratta di un modello destinato alla produzione, ma di un omaggio ai cinquant’anni del celebre motore cinque cilindri in linea, una configurazione che continua a rappresentare un tratto distintivo del marchio tedesco. Una one-off, la GT50, che appare anche come tributo al cinque cilindri che, stando alle parole del CEO di Audi Gernot Döllner, non verrà aggiornato con il nuovo standard Euro 7.

Le caratteristiche dell’Audi GT50

Il design dell’Audi GT50 è caratterizzato da una carrozzeria squadrata e muscolosa (lontana dalle forme morbide della RS3), impreziosita da dettagli ispirati alle leggendarie Audi da competizione che dominarono l’IMSA e la Trans-Am. L’aerodinamica esasperata si accompagna a un frontale retrò e a un set di cerchi turbofan dalle dimensioni importanti, chiaro riferimento alle vetture da corsa che, negli anni Ottanta, hanno contribuito a costruire il mito sportivo della casa dei quattro anelli.

Sotto il cofano, la GT50 conserva il motore cinque cilindri da 2.5 litri con 394 CV dell’attuale RS3. Questo concept non vuole stupire con nuove prestazioni ma riaffermare l’identità tecnica di un propulsore che ha fatto la storia, sia sulle strade sia sui tracciati di gara. È una scelta simbolica, che vuole restituire centralità al motore che negli anni, a differenza di altri produttori (BMW, Fiati, Volvo e Ford) hanno abbandonato. Audi, invece, ha continuato a utilizzarlo nella RS3 e recentemente ha condiviso il propulsore con Cupra, che lo ha montato sulla Formentor. Secondo alcune indiscrezioni, anche la futura Golf R potrebbe adottarlo.

Quello dell’Audi GT50 è solo l’ultimo progetto nato dal centro di formazione di Audi. In passato, infatti, ha già dato vita a concept radicali come l’RS6 GTO, l’A2 elettrica e una sorprendente NSU Prinz a zero emissioni da oltre 240 CV.