Audi RS3, addio al 5 cilindri: non sopravviverà ad Euro 7

Audi RS3 è una hot hatch in grado di far divertire tutti coloro che hanno la fortuna di mettersi al suo volante (qui la nostra prova). Il merito è anche del motore 5 cilindri di 2,5 litri che troviamo sotto al cofano. Si tratta di un’unità da 400 CV in grado di regalare grandi emozioni. Purtroppo, come raccontano i colleghi di Drive, pare che questo motore ci saluterà ed entro due anni potrebbe sparire dalla gamma delle vetture della casa dei 4 anelli. Il motivo è l’entrata in vigore del nuovo standard Euro 7 e stando a quanto ha riferito Gernot Dollner, CEO Audi, questo motore non sarà aggiornato per soddisfare i nuovi standard sulle emissioni.

No, al momento il cinque cilindri probabilmente finirà con l’Euro 7.

ADDIO AL 5 CILINDRI

Insomma, sembra che non ci sia un futuro per questo motore e pare che non ci sarà nemmeno un’erede diretto. Aggiornarlo per fare in modo che sia conforme ad Euro 7 non sarebbe difficile stando a quanto racconta il numero uno della casa automobilistica. Il problema semmai è legato alle richieste di mercato.

No, non è difficile. È una questione di scala e di domanda complessiva del mercato.

Tradotto, non si vendono molte RS3 e quindi sarebbe troppo oneroso andare ad investire per adeguare il motore ad Euro 7. Del resto, la RS3 è l’ultimo modello Audi a disporre del 5 cilindri di 2,5 litri. Dunque, semplicemente tale propulsore sarà mandato in pensione. Cosa arriverà al suo posto? La RS3 dovrebbe sopravvivere ancora a lungo dato che Audi intende mantenere in vita la sua A3 almeno fino alla fine del decennio prima di sostituirla con un’auto elettrica.

Che la futura RS3 possa disporre di un motore 4 cilindri? Domanda che è stata posta al Salone di Monaco a Dollner ma a quanto pare il numero uno di Audi ha fatto sapere che non vuole fare speculazioni sul futuro di specifici modelli RS. Non rimane che attendere novità ma a quanto pare la RS3 con il 5 cilindri ci dirà addio. In passato si speculava della possibilità che la casa dei 4 anelli potesse invece aggiornare tale unità per continuare ad usarla sui modelli più sportivi ma sembra, invece, che non sarà così.

