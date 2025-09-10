Offerta Lancia Ypsilon ibrida, per le pronta consegna da 17.900 euro con finanziamento

Per il mese di settembre, Lancia prova a spingere le vendite della nuova Ypsilon attraverso un’offerta dedicata al modello Hybrid ed in particolare alle vetture in pronta consegna. L’offerta è riservata a tutti coloro che sceglieranno la formula finanziamento di Stellantis Financial Services e per incentivare ulteriormente l’offerta sulle Ypsilon ibride in pronta consegna, la casa automobilistica ha deciso di organizzare un weekend di Porte Aperte per le giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre.

L’OFFERTA

L’auto coinvolta è la Lancia Ypsilon ibrida dotata del ben noto motore PureTech di 1,2 litri da 100 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente un’unità da 29 CV. La potenza di sistema arriva così a 110 CV. Di listino, questo modello parte da 24.900 euro. Grazie alla nuova offerta, scegliendo la formula del finanziamento, il prezzo della Ypsilon ibrida scende a 17.900 euro. L’offerta prevede poi un anticipo di 2.934 euro e 35 rate da 129 euro al mese. Scopriamo i dettagli come riportato sul sito della casa automobilistica.

Nuova Ypsilon Ibrida 1.2 100cv Listino 24.900 euro (IPT e contributo PFU esclusi), promo 19.500 euro su una selezione di vetture in pronta consegna, oppure 17.900 euro solo con finanziamento Stellantis Financial Services. Es. di finanziamento Stellantis Financial Services Italia S.p.a.: Anticipo 2.934 euro – Importo Totale del Credito 15.237,17 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 19.447,28 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 3.650,03 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 39,08 euro. Tale importo è da restituirsi in n° 36 rate come segue: n° 35 rate da 129 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 14.893,2 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 7,99%, TAEG 10,53%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Leggendo le note sull’offerta vanno evidenziati il TAN (fisso) al 7,99% e il TAEG 10,53% che incidono parecchio sugli interessi, rendendo il finanziamento oneroso. Attenzione poi sempre al limite di chilometraggio e all’extra che si dovrà pagare in caso di sforamento e riconsegna della vettura al termine del contratto.