Mobilize Duo, gli interni del quadriciclo elettrico

Mobilize Duo è l’erede della Twizy, un quadriciclo elettrico nato per agevolare gli spostamenti nelle grandi città dove la viabilità è spesso congestionata e dove parcheggiare è un problema. Questa categoria di veicoli in Italia piace sempre di più e sta crescendo l’offerta anche con l’arrivo di diversi modelli di marchi cinesi. Tornando alla Mobilize Duo, questo modello è da poco arrivato sul mercato italiano ed è disponibile sia nella versione omologata come quadriciclo leggero per essere condotta già da 14 anni a patto di avere la patente AM e in quella omologata come quadriciclo pesante per poter essere guidata dai 16 anni se in possesso della patente B1 e dai 18 anni con patente B.

Sebbene questi veicoli generalmente siano molto semplici, questo quadriciclo elettrico firmato Renault offre una serie di soluzioni interessanti, anche sul fronte della sicurezza visto che propone l’airbag sul volante.

MOBILIZE DUO: GLI INTERNI

Mobilize Duo è lungo 2,43 metri e largo 1,30 metri e presenta quindi ingombri estremamente compatti, quasi del 50% inferiori rispetto a quelli delle classiche city car. All’interno dell’abitacolo c’è quindi spazio per due persone con il sedile del passeggero posizionato dietro a quello del conducente, una scelta fatta per ottimizzare il più possibile gli ingombri. Un’ottimizzazione che porta comunque a qualche compromesso, soprattutto per chi si siede dietro dato che non ha molto spazio a disposizione al contrario del conducente. Comunque, stiamo sempre parlando di un quadriciclo nato per effettuare spostamenti a corto raggio.



La pancia è ovviamente semplice ma non scarna dato che comunque trova posto un piccolo schermo digitale che permette di visualizzare le informazioni di marcia oltre ovviamente all’autonomia residua e allo stato di carica della batteria. Ovviamente niente infotainment. In ogni caso è presente un supporto per lo smartphone che può essere trasformato in una sorta di computer di bordo e per alimentarlo è presente una presa USB-C. Sulla plancia, alla sinistra dello schermo della strumentazione, sono presenti dei comodi tasti fisici, tra cui quelli della trasmissione. Le bocchette per l’aria sono regolabili e tra gli optional è presente il climatizzatore. Costa 1.000 euro, non poco ma per chi intende utilizzare molto il quadriciclo tutto l’anno può essere interessante. Per 300 euro è disponibile anche il sedile del conducente riscaldabile. Le finiture sono molto semplici, senza alcun fronzolo. Abbonda la plastica ma il tutto è ben assemblato.

SPAZIO PER I BAGAGLI

Non c’è un bagagliaio vero e proprio a meno che non si opti per la versione Bento dedicata però ai professionisti che dietro vanta un ampio vano di carico da 649 litri. Nella Mobilize Duo si può riporre una borsa o poco più ai lati del sedile del conducente.

MOBILIZE DUO: VERSIONI

MOBILIZE DUO: PREZZI

I prezzi? Si parte dai 9.990 euro di Mobilize Duo 45 Neo. Mobilize Duo 80 costa invece 12.500 euro.