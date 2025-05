BYD Dolphin Surf vs FIAT Grande Panda, piccole a confronto: versioni e prezzi

BYD Dolphin Surf è il nuovo asso della casa automobilistica cinese per crescere sul mercato europeo. Si tratta di un modello elettrico di segmento B che gioca molte delle sue carte sul rapporto contenuti / prezzo. Sul nostro mercato, in particolare, si confronterà con la FIAT Grande Panda, ultima proposta della casa automobilistica italiana che oltre nella versione 100% elettrica è venduta con una motorizzazione Mild Hybrid.

Entrambi i modelli puntano ad essere protagonisti sul mercato nel corso del 2025. Mettiamoli quindi a confronto, per scoprire le loro principali caratteristiche e le più importanti differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Partiamo dalla nuova BYD Dolphin Surf che in Cina è nota come Seagull, che misura 3.990 mm lunghezza x 1.720 mm larghezza x 1.590 mm altezza, con un passo di 2.500 mm. Lo spazio per i bagagli? 308 litri che possono salire a 1.037 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il design è del tutto simile a quello del modello cinese con uno stile spigoloso per cercare di ottenere un look più sportiveggiante. Il frontale è comunque semplice con fari caratterizzati da una firma luminosa composta da due segmenti verticali a LED. I cerchi possono essere da 15 o da 16 pollici a seconda della versione scelta.



Passiamo alla FIAT Grande Panda che misura 3.990 mm di lunghezza, 1.760 mm di larghezza e 1.570 mm di altezza, con un passo di 2.540 mm. Il bagagliaio, invece, può contare su di una capacità di 412 litri (361 litri l’elettrica). Lo stile di questo modello abbiamo imparato a conoscerlo negli ultimi mesi. Le forme sono quelle da piccolo crossover e non mancano richiami alla Panda “classica" per omaggiare la storia di casa FIAT. In particolare troviamo alcuni dettagli che riportano alla Panda 4×4 come le lettere in bassorilievo stampate in 3D sulle portiere. Inoltre, si caratterizza per gruppi ottici con firma luminosa a Pixel. Particolarità, il modello elettrico propone davanti uno sportellino in cui è presente un cavo retrattile per la ricarica per semplificare i rifornimenti di energia.

Complessivamente, quindi, le dimensioni tra i due modelli sono del tutto simili con un vantaggio della FIAT Grande Panda per quanto riguarda la capacità del bagagliaio.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della BYD Dolphin Surf troviamo uno stile minimalista ma è comunque sempre presente tanta tecnologia, indipendentemente dall’allestimento scelto. Dietro al volante troviamo infatti lo schermo della strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display del sistema infotainment da 10,1 pollici (su tutte le versioni), in grado di poter ruotare in verticale. Non manca nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone e all’interno dell’abitacolo possiamo trovare 20 vani portaoggetti.



Passiamo alla FIAT Grande Panda che può contare su di una plancia che richiama quella della Panda, ovviamente rivista in chiave moderna. Non manca ovviamente la tecnologia con uno schermo da 10 pollici per la strumentazione digitale ed un display da 10,25 pollici per il sistema infotainment. Attenzione, però, nell’allestimento base del modello Hybrid non c’è l’infotainment. Al suo posto, un supporto da smartphone per poter utilizzare il dispositivo mobile come una sorta di computer di bordo.

MOTORI

Nuova BYD Dolphin Surf propone motorizzazioni solamente elettriche. In particolare, sono 3 le versioni in cui viene offerta. Il modello base combina una batteria da 30 kWh con un motore da 65 kW (88 CV). Per passare da 0 a 100 km/h servono 11,1 secondi, mentre la velocità massima è di 150 km/h. L’autonomia arriva a 220 km secondo il ciclo WLTP. Abbiamo poi il modello Boost che propone un motore sempre da 65 kW (88 CV) abbinato, però, ad un accumulatore da 43,2 kWh. L’autonomia quindi sale a 322 km (WLTP). Le prestazioni? Accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi e velocità massima sempre di 150 km/h. Al vertice della gamma c’è la Dolphin Surf Comfort con motore da 115 kW (156 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi e velocità massima sempre di 150 km/h. La batteria è ancora da 43,2 kWh che permette una percorrenza di 310 km (WLTP).



PREZZI

FIAT Grande Panda è commercializzata nellaalimentata da una batteria con una capacità diper unasecondo il ciclo WLTP. Velocità massima di 132 km/h e da 0 a 100 km/h in 11 secondi. In alternativa c’è ladotata di un motoreabbinato ad una trasmissione automatica a 6 rapporti che integra un motore elettrico da 21 kW (29 CV). La potenza di sistema è di 81 kW (110 CV). In modalità elettrica è possibile muoversi a bassa velocità e per un tratto limitato. Velocità massima di 160 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 10 secondi.

BYD Dolphin Surf si può acquistare in Italia a partire da 18.990 euro più la messa su strada (da 19.490 euro). FIAT Grande Panda? Parte dai 18.900 euro della mild hybrid in allestimento Pop, mentre l’elettrica da 24.900 euro nella versione RED.