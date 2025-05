BYD Dolphin Surf si presenta e sfida il mercato europeo: versioni e prezzi

BYD Dolphin Surf si presenta ufficialmente sul mercato europeo con una grande ambizione. In Cina, con il nome Seagull, questo modello è un vero best seller. La casa automobilistica punta quindi ad ottenere un grande successo anche sul mercato del Vecchio Continente grazie ad un modello proposto ad un prezzo davvero interessante. Le piccole elettriche accessibili sono ancora poche in Europa e la nuova Dolphin Surf ha le carte in regola per fare davvero bene visti i contenuti che offre. Ma andiamo con ordine.

BYD DOLPHIN SURF: ESTERNI

Nuova BYD Dolphin Surf è leggermente più grande del modello Cinese , questo per adattarla alle esigenze dei clienti europei, e. Basata sulla piattaforma, andrà ad inserirsi nel combattuto segmento B. Il design del nuovo modello non è certo una sorpresa visto che ricalca sostanzialmente quello del modello già da tempo venduto in Cina. Inoltre, di recente sul sito di BYD Austria, per alcune ore era stata accessibile la pagina dedicata a questo modello da cui avevamo potuto scoprire i primi dettagli tecnici.

A seconda dell’allestimento scelto, la nuova Dolphin Surf si potrà avere con schermo da 15 o da 16 pollici.

BYD DOLPHIN SURF: INTERNI

BYD DOLPHIN SURF: MOTORI E AUTONOMIA

Nonostante le dimensioni compatte, il passo di 2.500 mm dovrebbe consentire di poter disporre di sufficiente spazio per tutti i passeggeri. Lo stile dell’abitacolo è minimalista ma non manca, ovviamente, la tecnologia. Dietro al volante troviamo infatti lo schermo della strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il(su tutte le versioni), in grado di poter. Ovviamente presenti i supporti ad. Non manca nemmeno un assistente vocale che permette di gestire alcune delle funzionalità dell’auto attraverso i comandi vocali.A seconda dell’allestimento, i sedili possono disporre della regolazione elettrica e del riscaldamento. All’interno dell’abitacolo sono distribuiti 20 vani portaoggetti e non mancano due portabicchieri sul tunnel centrale. Non manca nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Il bagagliaio che può contare su di una capacità diche può salire a 1.037 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Come già avevamo scritto alcuni giorni fa, la nuova BYD Dolphin Surf sarà proposta in 3 differenti versioni:

Il modello base combina una batteria da 30 kWh con un motore da 65 kW. Per passare da 0 a 100 km/h servono 11,1 secondi, mentre la velocità massima è di 150 km/h. L’autonomia? 220 km WLTP. Ricarica fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 65 kW in corrente continua. Peso di 1.294 kg. Le batterie, ovviamente, sono sempre le Blade Battery con celle LFP.



BYD DOLPHIN SURF: ALLESTIMENTI E PREZZI

Andando avanti, il modello Boost propone unabbinato, però, ad un. Autonomia diWLTP. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi e velocità massima sempre di 150 km/h. Peso di 1.370 kg. Al vertice della gamma della nuova BYD Dolphin Surf troviamo la versione Comfort con motore da, accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi e velocità massima sempre di 150 km/h. Peso di 1.390 kg. Non cambia la batteria, sempre da 43,2 kW che permette una percorrenza diWLTP. Batteria che ricarica in corrente alternata a 11 kW e in corrente continua fino a 85 kW.Questo modello dispone anche dellaper poter alimentare con l’energia contenuta nella batteria di trazione dispositivi elettrici esterni.

Come detto, 3 versioni e già da quella base la dotazione di serie include, tra le altre cose, infotainment da 10,1 pollici, V2L, luci diurne a LED, retrocamera, avviamento keyless, aria condizionata, cruise control adattivo e specchietti retrovisori regolabili elettricamente.Le prime consegne della BYD Dolphin Surf sono previste a giugno. Il prezzo? Si parte daper la versione Active. Si sale poi a 22.490 euro per la Boost e a 25.490 euro per la Comfort.