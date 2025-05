Dacia Bigster ibrida a GPL, ordini al via. Ecco i prezzi: da 24.800 euro

Dacia continuano a puntare sulle motorizzazioni GPL e ha annunciato di aver dato il via in Italia agli ordini della Dacia Bigster mild hybrid G-140, disponibile allo stesso prezzo della Bigster mild hybrid 140.

MOTORE

Sotto al cofano troviamo un motore 3 cilindri da 1,2 litri bifuel benzina/GPL con un sistema ibrido mild hybrid da 48V. La potenza di sistema arriva a 140 CV e per questa motorizzazione, la casa automobilistica dichiara che emette quantitativi di CO2 in media del 10% inferiori rispetto alle motorizzazioni benzina non ibride equivalenti. Offre fino a 1.450 km di autonomia grazie alla presenza di due serbatoi per una capacità totale di 100 litri di carburante (50 litri di benzina e 50 litri di GPL). Alloggiato sotto il pianale del bagagliaio, il serbatoio del GPL non riduce il volume di carico.



ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Dacia Bigster mild hybrid G-140 è disponibile in 4 allestimenti: essential, expression, extreme e journey. La dotazione di serie comprese sin dalla versione base, tra le altre cose, climatizzatore manuale, retrocamera di parcheggio, Digital driver Display digitale da 7 pollici e sistema multimediale con display touch da 10 pollici. I prezzi in Italia? Si parte da 24.800 euro. Questi i prezzi di tutta la gamma della Dacia Bigster:

Bigster Essential mild hybrid 140: 24.800 euro

Bigster Essential mild hybrid G-140: 24.800 euro

Bigster Essential mild hybrid 130 4×4: 26.800 euro

Bigster Expression mild hybrid 140: 25.800 euro

Bigster Expression mild hybrid G-140: 25.800 euro

Bigster Expression mild hybrid 130 4×4: 26.800 euro

Bigster Expression hybrid 155: 29.300 euro

Bigster Journey mild hybrid 140: 27.800 euro

Bigster Journey mild hybrid G-140: 27.800 euro

Bigster Journey hybrid 155: 31.300 euro

Bigster Extreme mild hybrid 140: 27.800 euro

Bigster Extreme mild hybrid G-140: 27.800 euro

Bigster Extreme mild hybrid 130 4×4: 29.800 euro

Bigster Extreme hybrid 155: 31.300 euro

Il marchio è leader europeo del GPL con una quota di mercato superiore al 67% nel primo trimestre 2025. Oggi questa motorizzazione ha conquistato circa il 40% dei suoi clienti.