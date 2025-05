Yamaha Tricity 125 2025: ecco il nuovo scooter a tre ruote per la mobilità urbana

Lo Scooter a tre ruote Tricity 125 di Yamaha offre ai pendolari e ai residenti dei centri urbani un mezzo piacevole, accessibile e a basso consumo di carburante per i più svariati spostamenti cittadini.

Uno scooter dotato di una carrozzeria elegante e aerodinamica, con tanta strumentazione tecnologica, rappresenta una possibile scelta per coloro che sono esperti o alle prime armi, che necessitano un miglior equilibrio tra vita professionale e privata.

Tricity 125 possiede la giusta tecnologia al fine di rendere il commuting semplice, facile e piacevole.

NUOVO DESIGN

MOTORE E TECNICA

Il nuovo Tricity 125 si presenta con un look completamente ispirato alle linee sofisticate del modello di puntaIl design è stato rivisitato per esprimere un’estetica più dinamica e moderna: il frontale risulta piùmentre la parte posteriore è stata ridisegnata per dare continuità a unoIl nuovo profilo della carrozzeria esalta il DNA unico della famiglia Tricity, con un’impronta visiva inconfondibile. I fari a LED sovrapposti e legià apprezzato sul Tricity 300, mentre il gruppo ottico posteriore full LED e gli indicatori di direzione completano un’estetica curata nei minimi dettagli.Al centro della nuova esperienza di guida c’è ilchiaro, intuitivo e progettato per offrire il massimo della funzionalità. Completamente personalizzabile, consente al pilota di scegliere tra diverse modalità di visualizzazione, adattando anche la luminosità in base alle condizioni ambientali.Grazie all’app Yamaha MyRide e alla connessione Bluetooth, il Tricity 125 offre una vera esperienza connessa. Una volta associato lo smartphone, è possbile accedere alla navigazione turn-by-turngestire le chiamate in arrivo, visualizzare anteprime di messaggi ed e-mail, ascoltare musica e controllare le previsioni meteo. Un perfetto equilibrio tra praticità urbana e tecnologia al servizio della mobilità quotidiana.

DISPONIBILITA’ E PREZZO

Il cuore del Tricity 125 è un modernoraffreddato a liquido, progettato con l’avanzataQuesto motore è stato studiato per offrire prestazione brillanti con consumi contenuti, ottimizzando ogni goccia di carburante e riducendo al minimo le emissioni.A rendere il tutto ancora più efficiente ci pensa ilche spegne automaticamente il motore durante le soste e lo riattiva istantaneamente non appena si ruota l’acceleratore. Il tutto si traduce in unSin dal suo debutto, la gamma Tricity si è distinta per l’innovativo sistema di, che regala al pilota una sensazione di guida sicura e naturale. Le due ruote anteriori, collegate da unaoffrono una buona tenuta di strada.Questo offre al Tricity una posizione di rilievo nei mezzi per affrontare il traffico urbano in totale sicurezza. Un altro elemento importante è rappresentato dal fatto cherendendolo accessibile anche a chi proviene dal mondo automobilistico.

Il nuovo Tricity 125 UBS sarà disponibile dalla seconda metà di giugno 2025, con un prezzo di listino di €4.699.