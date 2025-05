BYD Seal 06 DM-i, in arrivo per l'Europa una nuova ibrida Plug-in

BYD continua a lavorare per ampliare la gamma di auto a disposizione per i clienti del Vecchio Continente. Presto, la casa automobilistica cinese porterà al debutto l’attesa BYD Dolphin Surf, cioè la Seagull oggi una vera best seller sul mercato cinese. Nel corso dei prossimi mesi arriverà anche un’altra importante novità. Infatti, BYD intende far crescere il numero dei modelli ibridi Plug-in disponibili in Europa e per questo porterà anche la Seal 06 DM-i come hanno anticipato i colleghi di Autocar. Questo modello dovrebbe essere disponibile sia in versione berlina e sia in quella station wagon. Ancora non sono chiari i tempi esatti per il debutto ma vista la strategia di BYD di voler puntare molto anche sulle Plug-in nel Vecchio Continente, la Seal 06 DM-i diventerà sicuramente molto importante.

PRIME INFORMAZIONI

Sebbene ancora non siano note le specifiche della BYD Seal 06 DM-i per il mercato europeo, va ricordato che questo modello è già commercializzato in Cina. Possiamo quindi immaginare che le caratteristiche tecniche saranno molto simili. Ricordiamo che questo veicolo misura 4.830 mm di lunghezza, 1.875 mm di larghezza e 1.495 mm di altezza, per un passo di 2.790 mm. Il powertrain è composto da un motore 4 cilindri benzina di 1,5 litri di cilindrata da 74 kW (101 CV) abbinato ad un’unità elettrica da 120 kW (163 CV) oppure da 160 kW (218 CV). Rispettivamente, abbiamo batterie da 10 e 15,8 kWh che permettono un’autonomia in elettrico di circa 60 e 90 km. L’abitacolo è quasi identico a quello della BYD Seal, con un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e uno schermo touch da 15,6 pollici per il sistema infotainment (lo schermo può ruotare in verticale).

Un modello sulla carta molto interessante. Da capire se sarà disponibile su tutti i mercati europei dove BYD è presente o solo in alcuni come nel Regno Unito. In ogni caso, è l’ennesima dimostrazione che la casa automobilistica sta spingendo molto per ritagliarsi uno suo spazio sul mercato auto europeo. Del resto, in autunno BYD metterà in funzione la sua fabbriche europea in Ungheria e il prossimo anno sarà il turno di quella in Turchia.

E i prezzi della BYD Seal 06 DM-i? Ovviamente ancora non si conoscono. Tuttavia, in Italia la BYD Seal U DM-i che poggia sula medesima meccanica parte da 39.80 euro. Non rimane che attendere maggiori informazioni sul lancio di questo nuovo modello.