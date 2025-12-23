Scandalo dieselgate, Mercedes raggiunge un accordo da 150 milioni di dollari negli USA

Si torna ancora a parlare dello scandalo dieselgate. L’ultimo capitolo di questa vicenda arriva dagli Stati Uniti dove Mercedes ha raggiunto un accordo per chiudere un processo sorto a seguito delle accuse per l’utilizzo di dispositivi che andavano ad alterare le emissioni delle auto diesel. L’annuncio dell’accordo è stato dato dal procuratore generale di New York Letitia James. La casa automobilistica ha poi aggiunto che l’intesa raggiunta pone di fatto fine ai suoi problemi legali negli Stati Uniti relativi al dieselgate.

I DETTAGLI DELL’ACCORDO

In base all’accordo con 48 stati degli Stati Uniti, Porto Rico e il Distretto di Columbia, Mercedes pagherà 149.673.750 dollari di cui circa 120 milioni dovranno essere versati subito nella casse degli Stati. La sanzione restate di 29.673.750 dollari è stata sospesa e questa cifra sarà ridotta di 750 dollari per ogni veicolo che Mercedes riparerà, riacquisterà o ritirerà dal mercato. Ma non è finita qui. Il procuratore generale della Virginia Jason Miyares ha affermato che l’accordo si estende ai circa 39.565 veicoli statunitensi che non erano stati riparati o ritirati fino ad agosto 2023. Mercedes dovrà farsi carico dei costi di installazione del software aggiornato delle vetture coinvolte, fornire ai consumatori un’estensione di garanzia e pagare 2.000 dollari ad ogni proprietario. Mercedes ha inoltre accettato di adottare una serie di misure per prevenire future condotte illecite.

Un portavoce della casa automobilistica ha affermato che i profitti netti del Gruppo non saranno influenzati e che “sono stati effettuati accantonamenti sufficienti per i costi dell’accordo complessivo“. Non è la prima volta che Mercedes raggiunge un’intesa per chiedere uno dei processi avviati negli Stati Uniti a seguito dello scoppio del dieselgate. Infatti, nel 2020, Mercedes aveva accettato di pagare 2,2 miliardi di dollari per chiudere il processo per l’accusa di frode.