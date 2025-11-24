Dacia Duster Eco-G 100, l'offerta con finanziamento per la versione GPL

Dacia Duster ha ricevuto da poco un piccolo aggiornamento con l’introduzione del Model Year 2026. Le novità principali introdotte dalla casa automobilistica riguardano principalmente i motori, con l’arrivo di nuove unità Questo modello piace molto sul mercato italiano grazie ad un favorevole rapporto contenuti / prezzo e alla disponibilità di molteplici opzioni di motorizzazioni. C’è anche il GPL. Proprio la motorizzazioni Eco-G 100 è la protagonista di un’offerta con finanziamento che Dacia propone fino all’inizio del mese di dicembre, salvo proroghe.

DACIA DUSTER

Dacia Duster Eco-G 100 prevede una motorizzazione bifuel da 100 CV che è stata sostituita da poco da una versione più potente con 120 CV. Tuttavia, la casa automobilistica deve ancora smaltire tutte le scorte e quindi la propone attraverso una promozione che prevede infatti un requisito importante da evidenziare. L’offerta Dacia Duster riguarda solamente i modelli in pronta consegna. Chi ha bisogno di disporre in tempi rapidi di una nuova vettura potrà quindi evitare lunghe attese spesso necessarie per le consegne dei nuovi modelli personalizzati. Di contro, l’offerta solo su modelli in pronta consegna limita le possibilità di personalizzazione.

L’OFFERTA: FINANZIMENTO, RATE E INTERESSI

Altro dettaglio da evidenziare, l’offerta sulla Dacia Duster Eco-G 100 è valida non solamente per le persone fisiche ma pure per le partite IVA. Il modello in promozione è nell’allestimento Expression, quindi non quello base che non prevede nemmeno l’infotainment. Il prezzo? 21.050 euro. Il SUV si potrà portare a casa con rate da 109 euro, a fronte di un anticipo di 6.200 euro.

Rate da 109 euro al mese

TAN 4,99% TAEG 6,52%

Anticipo 6.200 euro

36 rate – rata finale 13.547 euro

Ecco le complete condizioni economiche come da sito Dacia.

Duster Expression ECO-G 100 a 21.050 euro (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi): anticipo 6.200 euro, importo totale del credito 14.850 euro + spese di istruttoria 395 euro + imposta di bollo 37,13 euro (addebitata sulla prima rata), interessi 2.213,89 euro, Valore Futuro Garantito 13.547 euro (Rata Finale), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km; In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; Importo Totale dovuto dal consumatore 17.458,89 euro in 36 rate da 108,66 euro oltre la rata finale. TAN 4,99% (tasso fisso), TAEG 6,52%, spese di incasso mensili 3 euro, spese per invio rendiconto periodico (annuale) 1,20 euro (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a 2 euro.

Vale la pena di notare pure che IPT e contributo PFU non sono inclusi nel prezzo. Va detto, comunque, che Dacia propone anche la versione Essential in offerta, quella con la dotazione base, a 19.900 euro. Le precise condizioni economiche dell’eventuale finanziamento, però, non sono esplicitate sul sito.