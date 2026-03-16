Crisi Medio Oriente, il listino delle auto potrebbe aumentare di oltre 1.400 euro

Il settore delle quattro ruote in Italia è nell’occhio del ciclone, perché la crisi in Medio Oriente sta influenzando molteplici aspetti, e non soltanto quello in relazione al caro carburanti. Infatti, le tensioni che si snodano intorno allo Stretto di Hormuz colpiscono l’intera filiera, dalla produzione in fabbrica alla manutenzione dei veicoli in officina. Lo scenario attuale, segnato dal perdurare del conflitto in Iran, ha innescato una reazione a catena che vede materie prime, logistica ed energia convergere in quella che gli esperti definiscono una “tempesta perfetta”. Così, anche i listini sono condannati a un aumento sensibile dei prezzi.

Il rincaro delle materie prime

Il primo fattore scatenante di questo rincaro è l’ascesa verticale delle quotazioni delle materie prime più importanti. Secondo le analisi di Federcarrozzieri, i fari sono puntati sull’alluminio, un metallo ormai indispensabile e che compone in media il 15% di un’autovettura moderna. Il suo valore è saltato ai livelli più alti degli ultimi quattro anni, arrivando a sfiorare la quota critica di 3.500 dollari la tonnellata. A questo si somma l’impatto diretto del petrolio non solo come carburante, ma come componente base per la produzione di vernici, fondi e solventi necessari nel settore delle riparazioni.

Un ulteriore elemento di criticità è ciò che succede nelle acque del Mar Rosso. Il blocco al transito delle navi obbliga, di fatto, i cargo a circumnavigare l’Africa, aumentando drasticamente i tempi di consegna e i costi dei noli marittimi. Questa interruzione della catena di approvvigionamento, unita ai rincari di luce e gas, aggrava pesantemente i costi di produzione sia per i veicoli finiti che per i pezzi di ricambio. Insomma, una concatenazione di elementi molto negativi.

I listini aumentano

Le ripercussioni per i cittadini sono immediate. Federcarrozzieri stima che un aumento dei listini del solo 5% porterebbe il prezzo medio di un’automobile nuova a salire di circa 1.450 euro. Tuttavia, il vero “tracollo” economico per il proprietario d’auto avverrebbe dopo la fase di acquisto. Le carrozzerie infatti si trovano a fronteggiare costi energetici esorbitanti per il funzionamento dei forni di essiccazione, alimentati a gas o elettricità, necessari per stabilizzare vernici e stucchi.

L’effetto combinato tra ricambi più costosi e caro-energia per le officine genera un innalzamento inevitabile dei preventivi di riparazione. Questa situazione innesca un ultimo, amaro passaggio: la crescita delle polizze RC Auto. Le compagnie assicurative, dovendo liquidare danni con costi di riparazione sensibilmente più alti, trasleranno inevitabilmente questi oneri sulle tariffe finali a carico degli assicurati.

La “tempesta perfetta”

Questa crisi si innesta in un’Italia già provata da prezzi alla pompa che vedono il gasolio stabilmente sopra i 2 euro al litro e la benzina a 1,84 euro. Mentre il Governo cerca di contenere il malcontento attraverso bonus mirati (come quello per redditi ISEE sotto i 15.000 euro) anziché con tagli generalizzati alle accise, la pressione sui consumatori continua a farsi più larga. La stangata annuale stimata per ogni automobilista a causa dei soli carburanti è di circa 415 euro, una cifra che rischia di raddoppiare se si considerano i rincari su acquisto, manutenzione e assicurazione evidenziati da Federcarrozzieri. La crisi mediorientale non sta solo bruciando carburante, ma sta lentamente erodendo l’intero ecosistema della mobilità privata del Belpaese.