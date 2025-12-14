BYD Dolphin Surf vs Citroen C3, piccole a confronto: versioni e prezzi

BYD Dolphin Surf è stata la protagonista a novembre nel segmento delle auto elettriche in Italia. Infatti, grazie alla spinta dei nuovi incentivi 2025 è stata l’elettrica più venduta nel mese. Un modello che piace e che è arrivato sul mercato italiano da pochi mesi. Una segmento B su cui il marchio cinese punta molto per crescere in Europa. Sarà anche il primo modello ad essere prodotto nella nuova fabbrica BYD in Ungheria che sta per entrare in funzione. Nel nostro Paese, il segmento B è molto combattuto e la piccola cinese dovrà vedersela con molte rivali tra cui la Citroen C3, una vera best seller che oltre ad essere proposta in versioni elettriche, è commercializzata pure con motorizzazioni benzina e ibride.

Andiamo quindi a vedere più da vicino la BYD Dolphin Surf e la Citroen C3 per scoprire le loro principali caratteristiche, prezzi inclusi.

DIMENSIONI E DESIGN

Partiamo dalla BYD Dolphin Surf che misura 3.990 mm lunghezza x 1.720 mm larghezza x 1.590 mm altezza, con un passo di 2.500 mm. Lo spazio per i bagagli? 308 litri che possono salire a 1.037 litri abbattendo gli schienali dei sedili. Rispetto al modello venduto in Cina da cui deriva, la Seagull, la Dolphin Surf è leggermente più grande ed offre una migliore dotazione di serie. Questo modello presenta un mix di linee tese e morbide e presenta una griglia inferiore con inserti colorati. I gruppi ottici anteriori presentano una firma luminosa composta da due segmenti verticali a LED.

Passiamo alla Citroen C3 che misura 4.015 mm lunghezza x 1.813 mm larghezza x 1.577 mm altezza, con un passo di 2.540 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 310 litri. Il modello francese si caratterizza per offrire forme da piccolo crossover. Davanti, la C3 presenta un frontale con una firma luminosa a tre livelli, con una barra verticale e due barre orizzontali quasi simili a delle lame. Guardando al posteriore, i gruppi ottici si inseriscono agli angoli del veicolo e comprendono due barre orizzontali e una verticale. Dunque, la Citroen C3 appare un pelo più grande ma la capacità di carico tra i due modelli è molto simile.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della BYD Dolphin Surf troviamo un ambiente dallo stile minimalista dove comunque non manca la tecnologia. Dietro al volante multifunzione a 3 razze è presente il quadro strumenti digitale, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display del sistema infotainment da 10,1 pollici. Sul tunnel centrale è presente anche un pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Citroen C3 non propone la strumentazione digitale. Al suo posto troviamo una sorta di Head-Up Display che proietta le informazioni di marcia su uno sfondo nero all’interno di una sottile palpebra sotto il parabrezza. Al centro della plancia c’è un display da 10,25 pollici per l’infotainment ma non nella versione base dove c’è solo un supporto per smartphone per trasformarlo in una sorta di computer di bordo.

MOTORI

BYD Dolphin Surf è un modello solamente elettrico. Complessivamente, ci sono 3 versioni. Alla base della gamma troviamo la Dolphin Surf Active che propone una batteria da 30 kWh in abbinamento con un motore da 88 CV. L’autonomia arriva a 220 km secondo il ciclo WLTP. C’è poi il modello Boost che propone un’unità sempre della medesima potenza abbinata, però, ad un accumulatore da 43,2 kWh. La percorrenza quindi sale a 322 km (WLTP). La versione top di gamma, la Comfort, è dotata di un motore da 156 CV con una batteria da 43,2 kWh per un’autonomia WLTP di 310 km.

Più articolata, invece, la gamma di motorizzazioni della Citroen C3. Partiamo dalla versione base a benzina che adotta il solito PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. C’è poi la versione Hybrid. Il motore PureTech qui è abbinato ad un cambio automatico al cui interno è presente un piccolo motore elettrico da 29 CV. La potenza massima di sistema arriva così a 110 CV. Infine abbiamo la Citroen e-C3 100% elettrica offerta in due versioni. Entrambe adottano un motore da 113 CV ma nella prima abbiamo una batteria LFP da 44 kWh per 320 km di autonomia, mentre nella seconda, invece, troviamo un accumulatore LFP da 30 kWh per circa 200 km di percorrenza, poco ma più che sufficienti per un utilizzo in città.

PREZZI

Quanto costa la BYD Dolphin Surf in Italia? Si parte dai 19.490 euro della versione Active. Per quanto riguarda, invece, la Citroen C3, si parte dai 16.400 euro per la versione a benzina. Almeno 21.450 euro per la Hybrid e 20.490 euro per l’elettrica (23.900 euro per il modello con batteria da 44 kWh).