La nuova Renault 4 passa alla trazione integrale con questo concept

La nuova Renault 4 anche con doppio motore e la trazione integrale? Possibile, visto che la casa automobilistica ha lasciato intendere che questo modello possa effettivamente arrivare, presentando la Renault 4 Savane 4×4 Concept. Questo concept si potrà ammirare sullo stand Renault in occasione del torneo di tennis Roland-Garros che scatterà alla fine del mese di maggio ed è ispirato alla R4 Savane del passato ed è pensato per tutti coloro che amano una vita all’aria aperta affrontando percorsi di tutti i tipi, anche i più impegnativi.

LOOK OFF-ROAD E TRAZIONE INTEGRALE

Il concept evolve il look della Renault 4 che già conosciamo con alcuni elementi che strizzano l’occhio al mondo off-road. L’altezza da terra della Renault 4 Savane 4×4 Concept è stata aumentata di 15 mm rispetto a quella della Renault 4 E-Tech Electric. Inoltre, il concept adotta pneumatici Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55, sempre da 18 pollici, con cerchi specifici “Savane", mentre le carreggiate anteriore e posteriore sono più larghe di 10 mm.

Ancora più importante, la vettura adotta un powertrain con doppio motore elettrico. L’aggiunta di una seconda unità sull’asse posteriore permette quindi di arrivare a disporre della trazione integrale che permette di affrontare con maggiore disinvoltura tutti i percorsi. Non sono stati forniti dati specifici sulle prestazioni. Quindi non sappiamo nulla sui livelli di potenza. In ogni caso, Renault evidenzia come il concept dimostri le potenzialità della piattaforma AmpR Small di poter arrivare a creare un veicolo di segmento B con la trazione 4×4. Renault 4 Savane 4×4 Concept si caratterizza pure per una carrozzeria in Jade Green con paraurti e passaruota in nero lucido. Troviamo poi il logo “4Savane" sulla fiancata del veicolo.

Per quanto riguarda, invece, gli interni, l’abitacolo presenta sedili con rivestimenti in tessuto in colore Deep Brown. Stesso rivestimento anche per la plancia dove troviamo anche il logo 4Savane retroilluminato.

ARRIVERÀ DAVVERO?

Per il momento Renault non si è sbilanciata sul futuro di questo concept. Potrebbe rimanere un esercizio di stile oppure no. Parlando con i colleghi di Autocar, la casa automobilistica ha raccontato di stare valutando la fattibilità tecnica e soprattutto economica del progetto ma al momento non c’è nulla di deciso. Non rimane quindi che attendere per capire se un domani ci sarà anche una Renault 4 elettrica con uno spirito più off-road e trazione integrale.