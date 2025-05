Tesla, la Full Self Driving in azione per le strade di Parigi | Video

Tesla continua a portare avanti i test sulla Full Self Driving (Supervised) in Europa, in attesa di poterla offrire ai clienti non appena le normative lo permetteranno. La casa automobilistica ha già mostrato le capacità della FSD per le strade di Amsterdam, nei Paesi Bassi e, adesso, si è recata a Parigi, dimostrando che il sistema è in grado di gestire la guida delle auto in un tratto stradale molto complesso come la rotonda dell’Arco di Trionfo, nota anche come Place de l’Étoile.

In un nuovo video condiviso da Tesla attraverso il suo profilo su X (ex Twitter), si può vedere come la Full Self-Driving (Supervised) affronti in sicurezza questo scenario, reagendo ai veicoli e motocicli vicini, muovendosi in modo sicuro e mostrando le corrette segnalazioni agli altri utenti della strada.

I TEST CONTINUANO

Il test è stato effettuato con una Tesla Model 3 di normale produzione dotata della normale piattaforma hardware in dotazione su tutte le altre berline elettriche della casa automobilistica. Solo il software era differente in quanto si trattava di una versione di test ingegneristica. Il filmato condiviso, come gli altri mostrati fino a questo momento, mette in evidenza che la FSD sembra essere pronta anche per le strade del Vecchio Continente. Il vero ostacolo è quello normativo visto che le regole europee sono molto più severe e stringenti di quelle americane. Aspettando che qualcosa si muova, Tesla sta continuando a testare la FSD sulle strade europee per metterla ulteriormente a punto in attesa che ci sia la possibilità di offrirla ai clienti.

Full drive pic.twitter.com/ecBY1DF7CF — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) May 16, 2025

LA FULL SELF DRIVING DI TESLA

Tesla ricorda che il suo approccio sulla FSD si basa su di un’architettura esclusivamente visiva (Tesla Vision) con reti neurali end-to-end addestrate su miliardi di esempi tratti da dati reali. Nessun sensore sofisticato come il LiDAR e niente mappe HD. Questo approccio sulla carta dovrebbe consentire un’implementazione scalabile e sicura in diverse aree geografiche e per vari casi d’uso. Tesla sta collaborando attivamente con le autorità regolatorie per ottenere l’approvazione della Full Self Driving (Supervised) in Europa, con l’obiettivo di lanciare la funzione su veicoli esistenti e nuovi il prima possibile. FSD Supervised è già disponibile in Stati Uniti, Canada, Messico e Cina.