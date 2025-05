Ford Kuga vs Opel Grandland, confronto tra SUV. Versioni, motori e prezzi

I SUV piacciono e le case automobilistiche continuano ad investire in questa direzione e tra le protagoniste di questa categoria ci sono sicuramente la Ford Kuga e la nuova Opel Grandland (qui la nostra prova) che ha debuttato ufficialmente negli ultimi mesi dello scorso anno. Entrambe offrono tecnologia e grande spazio all’interno dell’abitacolo. Il modello della casa dell’ovale blu punta su motorizzazioni a benzina, ibride e Plug-in, mentre il nuovo SUV tedesco oltre alle opzioni ibride e Plug-in offre pure versioni 100% elettriche per poter accontentare un po’ tutte le esigenze dei clienti. Andiamo a confrontarli, per scoprire le loro principali caratteristiche e le più importanti differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Iniziamo con la Ford Kuga che misura 4.604-4.645 mm lunghezza x 2.177 mm larghezza (inclusi specchietti) x 1.679-1683 mm altezza, con un passo di 2.711 mm. E per i bagagli? 412-553 litri di capacità e va detto che la panca posteriore è scorrevole per una maggiore flessibilità. Parlando del suo look, la Kuga era stata rinnovata lo scorso anno con un restyling. Dunque, il SUV si presenta con frontale caratterizzato dalla presenza di un calandra esagonale e fari dalle forme allungate uniti tra loro da una sottile striscia a LED. Il logo della casa dell’ovale occupa il centro del frontale.

Passiamo alla nuova Opel Grandland che misura 4.650 mm lunghezza x 1.905 mm larghezza x 1.660 mm altezza, con un passo di 2.784 mm. Il bagagliaio presenta una capacità di 550 litri, con schienali dei sedili posteriori che dispongono del frazionamento 40:20:40. Forme massicce, per un SUV che si caratterizza per un frontale dotato della classica mascherina Opel Vizor, elemento distintivo di tutti gli ultimi modelli della casa automobilistica. Abbiamo anche fari Intelli-Lux Pixel Matrix HD e il nuovo logo illuminato. Dietro ci sono gruppi ottici a sviluppo orizzontale collegati tra loro da una barra luminosa a LED interrotta solamente dal lettering OPEL. Il modello tedesco è dunque leggermente più grande, mentre la capacità dei bagagliaio è sostanzialmente equivalente tra i due modelli.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della Ford Kuga troviamo un ambiente moderno. Concentrandoci sulla plancia troviamo al centro il sistema infotainment con schermo da 13,2 pollici che può contare sulla piattaforma SYNC 4 e sulla connettività 5G. Presente l’assistente vocale Amazon Alexa e ovviamente non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Dietro al volante multifunzione troviamo la strumentazione digitale con schermo da 12,3 pollici, mentre sul tunnel centrale è collocato il selettore rotante della trasmissione. Presente il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Nuova Opel Grandland offre un abitacolo dallo stile minimalista come va di moda oggi. Dietro al volante è presente il pannello della strumentazione digitale da 10 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato l’ampio display da 10 o da 16 pollici del sistema infotainment. Nella tipica tradizione Opel, le impostazioni di uso frequente, come il climatizzatore, possono essere azionate in modo anche tramite alcuni pulsanti fisici. Inoltre, il SUV può contare su sedili firmati AGR.

MOTORI

L’offerta motori della Ford Kuga? Abbiamo 3 soluzioni differenti. Partiamo da un turbo benzina 1.5 litri EcoBoost in grado di erogare 150 CV (110 kW) abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. C’è poi il 2.5 litri Hybrid da 180 CV (130 kW) con la trazione anteriore o nella versione da 183 CV (132 kW) in abbinamento con la trazione integrale. Al vertice della gamma del SUV della casa dell’ovale blu troviamo la versione Plug-in con motore endotermico sempre di 2.5 litri. Potenza complessiva di sistema pari a 243 CV (179 kW). Grazie ad una batteria con una capacità di 14,4 kWh, è possibile percorrere in modalità elettrica 60-69 km secondo il ciclo di omologazione WLTP.

E la nuova Opel Grandland? Innanzitutto, il SUV è disponibile con il ben noto powertrain che prevede un motore 3 cilindri turbo benzina da 100 kW (136 CV) abbinato ad un motore elettrico da 21 kW (29 CV) e un cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce. Potenza di sistema di 145 CV. C’è poi il modello Plug-in con una potenza di sistema di 143 kW (195 CV) e una coppia di 350 Nm. Powertrain composto da un motore 1.6 turbo benzina da 110 kW (150 CV) abbinato un propulsore elettrico da 92 kW (125 CV), alimentato da una batteria da 17,9 kWh per poco meno di 90 km di percorrenza in elettrico.

Al top di gamma c’è la versione elettrica del SUV tedesco che sarà disponibile con un motore elettrico da 157 kW (213 CV), 345 Nm di coppia, batteria da 73 kWh (capacità netta) e un’autonomia fino a 520 km (WLTP). La stessa unità si potrà avere con una batteria da 82 kWh (capacità netta) e un’autonomia fino a 580 km (WLTP). In futuro arriverà anche una versione con batteria da 97 kWh e la possibilità di poter percorrere fino a 700 km sempre secondo il ciclo WLTP.

PREZZI

Quanto costa Ford Kuga in Italia? Si può comprare a partire da 35.000 euro per il modello benzina non elettrificato in allestimento Titanium. Quanto costa invece la nuova Opel Grandland? Da 35.500 euro per la Mild Hybrid, da 42.500 euro per la Plug-in e da 40.950 euro per l’elettrica.