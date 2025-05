L'Hummer elettrico si aggiorna e la potenza è ancora più esagerata

Al debutto, l’Hummer elettrico aveva fatto molto discutere. Da una parte un powertrain in grado di offrire potenze elevatissime e dall’altra un peso monstre tanto che nel 2022 scrivevamo che la sua batteria da 212 kWh pesava quanto un’auto normale e cioè oltre 1.300 kg. Questo modello è oggi disponibile sia nella versione pickup e sia SUV e sebbene non sia ancora arrivato il momento di ricevere un restyling, con il nuovo Model Year la casa automobilistica ha introdotto diverse novità tra cui un nuovo incremento della potenza per rendere le sue accelerazioni più brucianti. Inoltre, arriva la nuova modalità King Crab che permette di muoversi in diagonale in maniera ancora più efficace. Ma andiamo con ordine.

ACCELERAZIONE DA VERA SUPERCAR

Serviva dare ancora più potenza all’Hummer elettrico? Agli americani le accelerazioni in stile dragster piacciono e quindi probabilmente la risposta è si. Per la versione 3X, quella più potente con 3 motori elettrici, la potenza sale adesso a ben 1.160 CV, 160 CV in più rispetto a prima. Si tratta di numeri da vera supercar e anche le prestazioni sono da supersportiva dato che per accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) bastano appena 2,8 secondi. Il nuovo powertrain è ad appannaggio solo della versione pickup dell’Hummer elettrico. L’incremento di potenza è stato possibile grazie ad una serie di interventi tecnici tra cui un affinamento dei propulsori, un’ottimizzazione del software ed altro. Insomma, tempi in accelerazione da far impallidire diverse sportive a marchio Porsche o rimanendo sul territorio americano, a marchio Corvette.

Ovviamente il nuovo Model Year 2026 non porta solo una maggiore potenza. Per esempio, arriva la nuova Carbon Fiber Edition sia per il pick-up che per il SUV che propone cerchi neri con pneumatici all-terrain, inserti in fibra di carbonio per le calotte degli specchietti e la piastra paramotore e badge neri. Anche l’assetto dell’Hummer è stato affinato grazie ad una serie di modifiche alle sospensioni. Rimane sempre la ricarica bidirezionale che permette di alimentare dispositivi elettrici esterni o addirittura intere abitazioni a patto di disporre di specifici adattatori/wallbox. Nessuna particolare novità per quanto riguarda, invece, l’abitacolo dove troviamo centralmente sulla plancia un ampio display da 13,4 pollici del sistema infotainment.

SI SPOSTA IN DIAGONALE, COME UN GRANCHIO

Un’altra caratteristica che aveva fatto molto discutere al lancio, era la Grab Mode che permetteva all’Hummer elettrico di muoversi in diagonale proprio come un granchio grazie all’asse posteriore sterzante. Si trattava di una soluzione pensata per potersi muovere in spazi ristretti. Con il nuovo Model Year, questa particolarissima modalità di guida evolve nella King Crab, che permetterà all’asse posteriore di attivarsi e sterzare in maniera significativamente più veloce. Non sarà comunque un’esclusiva dei nuovi modelli in quanto arriverà anche su quelli vecchi attraverso un aggiornamento OTA. Tra le ulteriori novità un affinamento del sistema ADAS Supercuise che potrà contare, adesso, sull’integrazione con Google Maps.

I prezzi? Per il nuovo Model Year ancora non sono stati comunicati. Guardando il configuratore attuale, si parte 99 mila dollari e se si vuole la versione top di gamma con 3 motori elettrici ci vogliono almeno 107 mila dollari.