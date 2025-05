Lunga vita al motore V8, maxi investimento di General Motors per una nuova generazione

General Motors non intende mettere da parte il suo V8 e annuncia un maxi investimento da quasi 900 milioni di dollari per sviluppare e produrre una nuova generazione di questo suo motore. Quando si sente parlare di importanti investimenti, solitamente si pensa subito all’elettrificazione. Invece, la casa automobilistica americana guarda ancora all’endotermico e lo fa pensando ad un motore molto importante che andrà ad equipaggiare diversi suoi modelli tra SUV e pickup.

NUOVO MOTORE V8: PIÙ POTENTE ED EFFICIENTE

Il nuovo motore sarà costruito all’interno dello stabilimento di Tonawanda Propulsion a New York. L’investimento complessivo ammonta esattamente a 888 milioni di dollari, cioè circa 784 milioni di euro. Il V8 di sesta generazione sarà utilizzato su pickup e SUV di grandi dimensioni, tra cui Chevrolet Silverado, Tahoe e Suburban, nonché GMC Sierra, Yukon e Yukon XL. Modelli su cui sarà integrato a parte, il nuovo motore V8 di General Motors offrirà non solo prestazioni migliori ma sarà pure più efficiente. Non ci sono ancora dettagli specifici, ma l’attuale V8 da 5,3 litri sviluppa 265 kW / 360 CV e 519 Nm di coppia. I clienti possono anche scegliere il V8 da 6,2 litri con 313 kW / 426 CV e 623 Nm di coppia. C’è poi la versione sovralimentata del V8 di 6,2 tri in grado di arrivare ad erogare quasi 700 CV.

Agli americani piacciono i grandi motori e vogliono continuare ad acquistare auto che ne dispongano. La casa automobilistica non ha fatto sapere se la sesta generazione del suo V8 avrà una qualche forma di elettrificazione. Viene da pensare, quindi, che potrebbe essere un V8 tradizionale a benzina. Ovviamente ci sarà modo di saperne di più dato che ci vorrà un po’ di tempo per vederlo sulle auto. Si parla infatti del 2027. Sicuramente prima di allora arriveranno maggiore dettagli sulle specifiche tecniche.

L’investimento permetterà anche di ristrutturare l’impianto di produzione per prepararlo all’arrivo delle nuove unità V8. Questo progetto strizza l’occhio pure alle politiche dell’amministrazione Trump dato che il CEO di GM Mary Barra ha sottolineato che gli “investimenti nello stabilimento GM di Tonawanda Propulsion dimostrano il nostro impegno nel rafforzare la produzione americana e nel sostenere i posti di lavoro negli Stati Uniti“.

[Immagine: CarScoops]