La prossima Chevrolet Corvette potrebbe avere un V8 da 6,7 litri più potente ed efficiente

General Motors si prepara a introdurre una nuova generazione di motori V8 che potrebbe cambiare il panorama delle auto ad alte prestazioni. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la sesta generazione dei celebri small-block è ormai in fase avanzata di sviluppo e porterà con sé un motore da ben 6,7 litri di cilindrata. Una novità che potrebbe arrivare sul mercato nel 2027 con la futura Corvette Grand Sport, un modello atteso con grande curiosità dagli appassionati.

I primi modelli a ricevere la nuova generazione di motori V8

Il nuovo propulsore su cui sta lavorando Chevrolet sarà affiancato da una versione più piccola da 5,7 litri, destinata a veicoli come il Chevrolet Silverado 1500. Il V8 più grande, quello da 6,7 litri, sarà progettato con una struttura interamente in alluminio, un materiale leggero ma resistente che consente di ridurre il peso complessivo del propulsore, migliorando l’efficienza e le prestazioni. Il motore adotterà inoltre una configurazione con valvole in testa (Overhead Valve), una soluzione che prevede l’utilizzo di un albero a camme nel blocco motore e aste di spinta per azionare le valvole. Un approccio che consente di avere un motore più compatto e robusto, ideale per erogare molta coppia a bassi regimi.

Non sarà solo la Corvette a beneficiare di questa nuova unità. GM starebbe infatti pianificando di estendere l’utilizzo del motore V8 anche ad altri modelli, come la Cadillac CT5-V Blackwing. Il nuovo small-block segnerà anche un passaggio importante per la gamma pick-up del gruppo. I primi modelli a riceverlo saranno infatti i grandi pickup full-size, che arriveranno sempre nel 2027. A confermare l’importanza strategica del progetto ci sono anche gli investimenti multimilionari annunciati da GM per aggiornare lo stabilimento di Flint, nel Michigan. Solo nel 2023 sono stati stanziati oltre 500 milioni di euro (579 milioni di dollari), a cui si sono aggiunte ulteriori risorse nel corso del 2024.

Cosa aspettarsi dalla sesta generazione dei motori small-block

La quinta generazione degli small-block era stata introdotta nel 2013, ma GM promette ora un netto salto in avanti in termini di prestazioni. L’attuale motore da 5,3 litri sviluppa infatti 355 CV e 519 Nm di coppia, mentre il 6,2 litri arriva a 420 CV e 624 Nm. Nella sua versione più estrema, con compressore volumetrico, il V8 raggiunge i 682 CV. La nuova generazione andrà oltre questi numeri mantenendo, secondo quanto dichiarato da GM, un’efficienza energetica competitiva.

Resta da capire se questi nuovi motori verranno affiancati da soluzioni ibride. GM ha rallentato su alcuni fronti della transizione elettrica, ma l’ibrido continua a guadagnare terreno come soluzione intermedia. È quindi plausibile che in futuro alcune versioni dei nuovi V8 siano supportate da sistemi di assistenza elettrica, senza rinunciare alla natura endotermica che ha reso iconici i modelli sportivi del gruppo.