Generale Motors continua ad investire nei motori V8

Quando sembrava che i giorni del celebre V8 americano stessero per finire, considerato il passo di Ford, Toyota e Stellantis di sostituirlo con nuovi motori sei cilindri, ecco che GM continua su ciò che funziona e sta preparando una nuova linea di motori V8 che debutteranno nel 2027 e si presume potranno avere lunga vita.

In parte questo si sapeva già, insieme al fatto che GM stesse spendendo quasi 900 milioni di dollari per la realizzazione di questo progetto ma non sono state rivelate molte altre informazioni.

I V8 di nuova generazione arriveranno in due dimensioni distinte: una versione d’ingresso 5,7 litri destinata a pick-up come Silverado 1500, che dovrebbe incrementare l’efficienza del motore che sostituisce di circa il 6%; e poi una versione più orientata alle prestazioni con una cilindrata di 6,6 litri, progettata per funzionare su veicoli orientati alla velocità come la Corvette.

Nel caso del Silverado si andrebbe a sostituire un motore 5,3 litri da 360 CV e un 6,2 litri capace di erogare 426 CV. Per quanto riguarda la Corvette invece, attualmente si affida ad un motore 6,2 litri a aste e bilancieri, con e senza assisteza ibrida, e a un V8 molto diverso da 5,5 litri DOHC con albero piatto.

Sarebbe molto interessante vedere il V8 da 6,6 litri anche su Silverado e altri pick-up, anche perchè ad oggi GM non dispone di un pick-up ad alte prestazioni ed entrambe le sue rivali, Ford e RAM, stanno raddoppiando gli sforzi per sviluppare questi veicoli.

Nonostante non siano stati rivelati i dati tecnici sui motori, sappiamo con certezza che saranno in alluminio e progettati per lavorare con tecnologia ibrida dove necessario.

E’ facile immaginare che gli ingegneri svilupperanno numerose varianti dei nuovi V8 da 5,7 e 6,6 litri, così da coprire l’ampio ventaglio di applicazioni oggi affidato ai motori GM da 5,3, 6,2 e 6,6 litri.

GM, dal canto suo, continua a mantenere il massimo riserbo sulle indiscrezioni relative alle cilindrate, limitandosi a dichiarare a GM Authority: “non possiamo commentare speculazioni sulla cilindrata." Non resta che augurarsi che questi nuovi V8 garantiscano una maggiore affidabilità rispetto agli attuali, al centro di un enorme richiamo dovuto a difetti di produzione.