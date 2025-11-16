Cerca

Verti semplifica la Tutela legale: ora in offerta con la garanzia Assistenza stradale deluxe

Il pacchetto che comprende le garanzie accessorie Tutela giudiziaria e Assistenza stradale deluxe è in promozione.

Federico Pisanu
Pubblicato il 16 nov 2025

Fino al 15 dicembre Verti propone il pacchetto Tutela giudiziaria base e Assistenza stradale deluxe in offerta a 39,99 euro. La promozione è valida per gli utenti che sottoscrivono una nuova polizza auto con la compagnia assicurativa digitale spagnola appartenente al colosso MAPFRE. Il regolamento dell’iniziativa conferma inoltre che l’offerta è cumulabile anche con altre eventuali promozioni attive.

Grazie al prezzo scontato di 39,99 euro per il pacchetto Tutela giudiziaria e Assistenza stradale, Verti semplifica l’accesso alla garanzia accessoria Tutela giudiziaria, pensata per consentire agli automobilisti di muoversi con più tranquillità. Nello specifico, permette ai titolari dell’assicurazione auto e ai propri familiari di essere assistiti sia in sede civile che penale dopo un incidente stradale. La garanzia copre le spese da sostenere nell’eventualità di contenziosi legali.

Come effettuare un preventivo per la propria auto

L’offerta del pacchetto Tutela giudiziaria base e Assistenza stradale deluxe è rivolta, lo ripetiamo, agli utenti che sottoscrivono una nuova polizza auto con Verti. L’assicurazione auto online spagnola offre un modulo per calcolare un preventivo in appena quindici secondi: basta inserire la targa dell’auto da assicurare e la data di nascita del proprietario, dopodiché il sistema elaborerà in automatico tre diverse proposte di preventivo in base al numero di garanzie accessorie inserite.

Il preventivo più economico è quello che contiene soltanto la garanzia obbligatoria RC Auto (Responsabilità Civile). Come metodo di pagamento è possibile scegliere tra carta di debito o credito, bonifico bancario e PayPal.

Infine, ricordiamo che l’offerta sul pacchetto in promo scade il 15 dicembre.

