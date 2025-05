Antonio Filosa e la sfida di Stellantis: Cina, dazi ed elettrificazione

Stellantis ha finalmente un nuovo CEO: è italiano e si chiama Antonio Filosa. Ufficialmente, entrerà in carica il 23 giugno e a quel punto inizierà una nuova avventura ricca di sfide. Il momento non è certamente dei più semplici tra i problemi interni al Gruppo e quelli esterni come la Cina, i dazi e l’elettrificazione, senza dimenticarsi, guardando a casa nostra, dell’aggiornamento del Piano Italia che pare porterà diverse novità.

PIANO ITALIA, I (TROPPI MARCHI) E L’ELETTRIFICAZIONE

Partiamo dall’Italia e dalle novità attesa dall’aggiornamento del Piano Italia. Alla fine dello scorso anno, Stellantis aveva preso dei precisi impegni con il nostro Paese, tra nuovi modelli da produrre nelle fabbriche ed investimenti. Per i sindacati si può però fare meglio anche alla luce della situazione delicata in cui verte Maserati su cui si attende un piano di rilancio. Il mercato auto sta però cambiando velocemente e a giugno sarà comunicato un aggiornamento del Piano Italia. Si tratta di una situazione molto delicata, soprattutto pensando alle passate tensioni tra il Governo italiano e l’ex CEO Tavares, che Filosa dovrà affrontare con attenzione.

Stellantis ha troppi marchi, alcuni che si soprappongono e altri marginali in termini di numeri? Secondo qualcuno si e allora il nuovo CEO di Stellantis avrà il compito di dare una nuova linea e decidere il futuro dei diversi marchi Stellantis, dando loro un’identità ben precisa, oppure prendere vie differenti con decisioni “difficili”…

Altro tema delicato su cui Antonio Filosa dovrà dare una sua linea è il percorso di elettrificazione che seguirà Stellantis da adesso in poi. Decisione da cui poi seguiranno nuovi obiettivi in un piano industriale che probabilmente sarà totalmente rinnovato.

DAZI USA E LA CINA

Con l’addio di Tavares, Antonio Filosa era stato nominato Chief Operating Officer di Stellantis per le Americhe, ricucendo i rapporti con la dirigenza americana e le concessionarie che si erano rovinati durante il periodo in cui il manager portoghese era stato CEO. Il mercato degli Stati Uniti rimane comunque critico e a peggiorare la situazione sono arrivati i dazi auto di Trump che stanno aumentando le incertezze in un settore che, invece, ha bisogno di stabilità per pianificare gli investimenti. C’è poi la Cina che sta spingendo forte e sempre più marchi stanno entrando sul mercato europeo. In particolare c’è BYD che sta correndo molto. Il nuovo numero uno di Stellantis avrà quindi il compito di gestire il Gruppo in un momento in cui la Cina sta diventando sempre più competitiva.