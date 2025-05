Aston Martin Walkyrie AMR-LMH: in pista a Monza in vista di Le Mans

La nuova Aston Martin Valkyrie AMR-LMH si sta preparando in vista della partecipazione alla 24 Ore di Le Mans 2025 che si terrà dall’11 al 15 giugno. In questi giorni Aston Martin sta mettendo a punto gli ultimi dettagli prima della partenza per la Francia e un muletto della Valkyrie AMR-LMH è stato sorpreso sulla pista di Monza durante una sessione di test.

La vettura, ripresa in un video, è caratterizzata dalla livrea scura che sostituisce la classica colorazione verde usata dalla casa inglese nelle competizioni motoristiche. Secondo quanto si apprende, la Valkyrie è stata provata sul circuito brianzolo sia in condizioni di asciutto che di bagnato, così da provare diverse configurazioni da sfruttare eventualmente durante la 24 Ore di Le Mans, specie considerando che i lunghi rettilinei di Monza potrebbero fornire agli ingegneri dei dati utili per essere competitivi anche sul circuito de La Sarthe.

DEBUTTO IN CAMPIONATO TRA LUCI E OMBRE

La Aston Martin Valkyrie AMR-LMH ha fatto il suo debutto stagionale lo scorso febbraio in Qatar, per poi prendere parte alle gare endurance di Sebring, Imola e Spa. Nelle prime uscite la vettura non ha stupito più di tanto, al punto da confermarsi al momento la meno prestazionale tra le auto della sua categoria.

In Qatar Aston Martin ha chiuso infatti con un ritiro e un 17° posto, mentre a Imola le Valchirie sono arrivate a quattro giri dalla vettura vincitrice, la Ferrari 499P. Sempre restando in ambito WEC (Word Endurance Championship), la 6 Ore di Spa-Francorchamps ha visto la scuderia inglese chiudere al 13° e al 14° posto beneficiando però di quattro concorrenti ritirate.



LA SQUADRA AL VIA DELLA 24 ORE DI LE MANS

Aston Martin si presenterà quindi a Le Mans senza grosse ambizioni in termini di risultati, ben consapevole che la squadra ha ancora parecchio lavoro da fare prima di poter competere ad armi pari con. In Francia si annuncia comunque una gara intensa per le Valkyrie, che dovranno affrontare le varie Cadillac, BMW, Peugeot e Alpine, oltre alle scuderie già menzionate prima.

La squadra Aston Martin per la celebre 24 Ore de La Sarthe sarà schierata sotto l’insegna del THOR Team che corre con licenza americana. La vettura numero 007 sarà affidata alle mani di Tom Gamble, Ross Gunn e Harry Tincknell, mentre la Valkyrie 009 sarà guidata dall’equipaggio composto da Roman De Angelis, Alex Riberas e Marco Sorensen.

La partecipazione all’edizione 2025 della 24 Ore di Le Mans segna il ritorno di Aston Martin nella mitica gara di durata dopo ben 14 anni dall’ultima apparizione.

[Video spia: Raw Car Sound]