Dopo Milano, Bologna e Verona, Aston Martin apre una nuova sede a Roma

Per Aston Martin il mercato italiano è tra i più importanti in Europa. Ed è proprio in quest’ottica che il celebre marchio britannico ha annunciato una nuova fase di espansione nel nostro Paese. La novità riguarda l’apertura, entro la fine dell’anno, di un nuovo showroom a Roma, affidato alla gestione di Maldarizzi Automotive S.p.A., realtà già nota per la sua esperienza nel settore premium. La sede romana sarà inizialmente una boutique dedicata alla vendita e all’assistenza, ma l’obiettivo è aprire una concessionaria nel 2026.

La strategia di Aston Martin per l’Italia

La scelta della capitale non è casuale in quanto Roma rappresenta per Aston Martin un crocevia strategico per valorizzare l’identità del marchio. Il nuovo punto vendita andrà ad aggiungersi alla rete già attiva nel nostro Paese, che include le sedi di Milano, Bologna e Verona. A Verona si registra un altro importante cambiamento con le attività locali di Aston Martin che sono passate sotto il controllo di Gino S.p.A., che ha rilevato l’intera gestione, comprensiva dello showroom, del centro assistenza Benati, del personale, dei veicoli in stock e delle attrezzature.

Parallelamente alla crescita della rete commerciale, Aston Martin continua a proporre una delle gamme più complete e performanti della sua storia. La trasformazione della gamma è iniziata nel 2023 con il lancio della DB12 e prosegue oggi con modelli come Vantage, DB12 Volante e Vanquish. A questi si aggiunge la Valhalla, prima hypercar del marchio con motore centrale e propulsione ibrida plug-in, attesa in Europa entro la fine del 2025. Ogni vettura può essere personalizzata attraverso il programma “Q by Aston Martin”, un servizio esclusivo che permette ai clienti di collaborare con i designer del brand per creare un’auto unica, su misura. Il percorso di espansione in Italia, con l’apertura della sede di Roma e il rafforzamento della presenza a Verona, segna un ulteriore passo nella strategia di crescita di Aston Martin in Europa. Una strategia che fa dell’identità e dell’estetica un elemento fondamentale, quasi più delle prestazioni. Da questo punto di vista, in un recente intervento Marek Reichman, Chief Creative Officer di Aston Martin, ha sottolineato che una vettura Aston Martin non è solo un mezzo di trasporto, ma una vera e propria opera d’arte in movimento, realizzata con materiali pregiati, proporzioni perfette e attenzione maniacale al dettaglio. La scelta di Roma, quindi, appare in linea con questa prospettiva di Aston Martin.

